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塑膠卡扣不要丟！「內行用途」一堆人不知錯過

▲有民眾貼出一張按壓瓶上的塑膠卡扣照片，並好奇提問是否有其他用途可再利用。（圖／不塑之客）

不只瓶罐防漏！塑膠卡扣變居家神物：掛東西、固定蓮蓬頭都行

自家剛好更換蓮蓬頭，但支架與握把尺寸有差距，沒想到一用卡扣就順利調整好角度，還有人將其塞在蓮蓬頭支架縫隙中以微調與固定角度

也有人推薦可以當作「電線收納工具」

另外還有人直接「當作夾子或掛勾」，不只可以固定厚毛巾，還當掛垃圾袋、洗澡球，甚至還可以卡在窗簾桿高低差處，防止拉簾時脫落

▲塑膠卡扣可以拿來固定蓮蓬頭或毛巾、充電線收納，甚至是拿來掛垃圾袋、洗澡球等（圖／不塑之客）

塑膠卡扣價格超便宜！免20元就入手好幾個

不少全新塑膠按壓瓶頸部，通常會附上一個C字型的塑膠卡扣，但多數人都會將其拆下直接丟棄。，引來眾人大讚「根本是生活智慧王、「大家都是天才吧」。近日有網友在臉書社團「不塑之客」發文，其貼出一張按壓瓶上的塑膠卡扣照片，並好奇提問「請教，塑膠按壓瓶防漏卡扣，有機會再利用嗎？」短短一篇貼文瞬間引起眾人高度討論，超過6千人按讚、800多人分享，更有多達百人提供想法。不少內行人在留言區提到，，藉此避免溢出沾到行李，「出門旅行帶按壓式瓶罐的時候很好用」、「小孩畢旅自帶小包裝沐浴乳卡住預防不小心按壓到」。但也有許多人大玩創意，提到塑膠卡扣不只可以讓瓶罐防漏，還能當作居家小物。有民眾分享，，「我家的蓮蓬頭換了之後太細，剛好拿來調整角度」、「塞在水龍頭，可以固定讓蓮蓬頭出水」。除此之外，，把塑膠卡扣黏貼在牆壁或桌角，開口處則可用來夾住充電線；，「厚毛巾夾著就不會一直滑下來」、「卡一個垃圾袋在需要的柱子或條狀物上，方便丟垃圾或花園落葉的」。但不小心把手邊的塑膠卡扣全丟了也沒關係，目前在各大網路電商平台中都有單獨販售，實際查詢蝦皮，價格約落在15元至32元間，且通常購買一組都有附贈5至20個，價格相當便宜又好入手，如民眾有需求不妨可以參考看看！