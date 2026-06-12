現年47歲的泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha），在昏迷3年多以後，驚傳已於11日晚間去世。
根據《BBC》、《路透社》快訊報導，泰國王室宮務處12日發布公告，證實公主已於11日晚間19時48分辭世。
帕差拉吉蒂雅帕在2022年12月中旬，突然因心臟問題昏倒、之後便長期昏迷，一直在朱拉隆功醫院接受治療。
上個月21日，帕差拉吉蒂雅帕公主就因腸道發炎引發腹腔感染，並伴隨低血壓、心律不整及凝血異常，病情急轉直下，不到1個月就撒手人寰。
泰國王室的驕傲與希望
帕差拉吉蒂雅帕公主是73歲的泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn），與第一任妻子、表妹頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali）的獨生女，1978年12月7日出生，擁有美國康乃爾大學（Cornell University）法學博士學位，曾任泰國駐奧地利大使，積極參與聯合國事務，長期推動女性受刑人權益改革，也是聯合國《曼谷規則》（Bangkok Rules）的重要推動者之一。
在泰國政壇與保守派菁英眼中，長公主一直被視為兼具王室正統性、國際形象與行政能力的重要人物，尤其泰王瓦吉拉隆功雖然先後有5段婚姻，誕下7名子女，但與前王儲妃西拉米（Srirasmi Suwadee）生的獨子-提幫功王子（Prince Dipangkorn Rasmijoti）一直被懷疑有智力問題，跟第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）生的兒子們早年都已被驅逐至海外，唯一留在身邊的希里萬瓦里公主（Princess Sirivannavari）則是服裝設計師，不似帕差拉吉蒂雅帕一般，是優秀的學霸。
分析認為，她的去世，不只是泰國皇室的重大損失，也失去了1位能在王位繼承問題（目前尚不明朗）發揮關鍵作用的人。
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帕差拉吉蒂雅帕在2022年12月中旬，突然因心臟問題昏倒、之後便長期昏迷，一直在朱拉隆功醫院接受治療。
上個月21日，帕差拉吉蒂雅帕公主就因腸道發炎引發腹腔感染，並伴隨低血壓、心律不整及凝血異常，病情急轉直下，不到1個月就撒手人寰。
帕差拉吉蒂雅帕公主是73歲的泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn），與第一任妻子、表妹頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali）的獨生女，1978年12月7日出生，擁有美國康乃爾大學（Cornell University）法學博士學位，曾任泰國駐奧地利大使，積極參與聯合國事務，長期推動女性受刑人權益改革，也是聯合國《曼谷規則》（Bangkok Rules）的重要推動者之一。
在泰國政壇與保守派菁英眼中，長公主一直被視為兼具王室正統性、國際形象與行政能力的重要人物，尤其泰王瓦吉拉隆功雖然先後有5段婚姻，誕下7名子女，但與前王儲妃西拉米（Srirasmi Suwadee）生的獨子-提幫功王子（Prince Dipangkorn Rasmijoti）一直被懷疑有智力問題，跟第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）生的兒子們早年都已被驅逐至海外，唯一留在身邊的希里萬瓦里公主（Princess Sirivannavari）則是服裝設計師，不似帕差拉吉蒂雅帕一般，是優秀的學霸。
分析認為，她的去世，不只是泰國皇室的重大損失，也失去了1位能在王位繼承問題（目前尚不明朗）發揮關鍵作用的人。