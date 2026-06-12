又有新一波鋒面準備衝台灣！今日各地有短暫陣雨或雷雨，周六短暫降雨空檔，白天各地以多雲天氣型態為主，周日、下周一鋒面影響最劇烈，中南部雨下到深紅一片，要留意豪大雨發生，整個西半部都容易降雨，東半部則是午後雨，下週後期到端午連假，天氣逐漸穩定，回到高溫炙熱的夏季天氣。

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新一波鋒面壓境！中南部連兩天炸豪大雨

氣象署預報員葉致均指出，今（12）日鋒面逐漸北抬，目前在台灣北部，各地還是有短暫陣雨或雷雨，特別是中南部有局部大雨發生機會；明（13）日鋒面北抬，但鋒面結構沒有這麼好，出現降雨空檔，僅清晨有零星降雨，白天各地以多雲為主，中部以北、其他山區、宜蘭花蓮午後有雷陣雨發生

周日、下周一鋒面建立完整，往南壓到台灣海面，水氣明顯增多，西半部降雨明顯，特別是中南部會有局部大雨或短延時豪雨發生，北部、東半部、各地山區午後雷陣雨明顯，提醒民眾要特別注意。

▲周日、下周一鋒面建立完整，往南壓到台灣海面，水氣明顯增多。（圖／中央氣象署提供）
▲周日、下周一鋒面建立完整，往南壓到台灣海面，水氣明顯增多。（圖／中央氣象署提供）
下周三開始放晴！端午連假回到高溫好天氣

未來一周天氣，下周二開始水氣減少、鋒面遠離，西半部水氣仍偏多，東半部以午後雷陣雨為主；下週三、下周四天氣回穩，恢復典型的夏季天氣型態，東南部地區仍有不定時短暫陣雨出現，下週三之後降雨跟近期相比明顯緩和。

未來一周溫度，今日還是有鋒面系統影響，北台灣高溫25至26度，感受上比較舒適，其他地區高溫不到30度；明日降雨空檔變多，各地高溫可以回升29至32度左右。

下周日至下周二因為鋒面影響，各地高溫略下降，下週三、下週四太平洋高壓明顯增強，各地高溫回到31度至33度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷溫度會更高。

▲下週三、下週四太平洋高壓明顯增強，各地高溫回到31度至33度。（圖／中央氣象署提供）
▲下週三、下週四太平洋高壓明顯增強，各地高溫回到31度至33度。（圖／中央氣象署提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...