梅雨狂炸為全台主要水庫大灌 3.9億噸水量！曾文水庫蓄水量飆破 21%。不過，台灣今年的蓄水大考真的穩了嗎？《NOWNEWS今日新聞》實際比對水利署歷史資料庫驚見：相較於今年連日大雨後的驚險回補，去年同期的南台灣早就近乎滿血，其中高屏供水命脈「南化水庫」，在去年今日的蓄水率竟然飆到不可思議的 98.36%！
🟡 記者比對南部水情驚人差異
記者比對兩年 6 月 1 日至 12 日水情，單看這 12 天「進帳速度」，今年梅雨完勝去年。石門大補 17.01%；曾文回補 11.47%（灌進 5,163 萬噸）；南化更狂彈 32.14%。然而對比同天「總蓄水量」，今年進度因春季大旱起跑點過低而大幅落後。去年曾文有 55.79% 底子，今年卻從 9.63% 絕望開局，導致南化水庫即便大補血也僅到 55.0%。
🟡 高屏水庫最新行情昨日大補血
雖然距離去年水位仍有差距，但昨日大雷雨精準砸在集水區。水利署 12 日最新數據顯示，南化水庫昨日降雨 71.0 毫米，有效蓄水量衝上 4,501.8 萬立方公尺（55.0%）；烏山頭水庫狂灌 94.3 毫米，蓄水率來到 41.0%；曾文水庫大雨挹注 75.2 毫米，有效蓄水量推升至 9,499.0 萬立方公尺（21.1%）。
🟡 全台指標水庫兩年同期對照
記者彙整兩年同期衝刺大對決：
🟡 阿公店水庫歸零水利署揭真相
針對高雄阿公店水庫蓄水率歸零（0%），水利署澄清，該水庫每年 6 月 1 日至 9 月 10 日實施「空庫防淤操作」。豪雨期採取空庫運轉，能讓高濁度泥砂直接排入海中，達到自然排砂與防洪功能。目前乾涸完全屬正常防汛操作，民眾不必擔心。
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記者比對兩年 6 月 1 日至 12 日水情，單看這 12 天「進帳速度」，今年梅雨完勝去年。石門大補 17.01%；曾文回補 11.47%（灌進 5,163 萬噸）；南化更狂彈 32.14%。然而對比同天「總蓄水量」，今年進度因春季大旱起跑點過低而大幅落後。去年曾文有 55.79% 底子，今年卻從 9.63% 絕望開局，導致南化水庫即便大補血也僅到 55.0%。
雖然距離去年水位仍有差距，但昨日大雷雨精準砸在集水區。水利署 12 日最新數據顯示，南化水庫昨日降雨 71.0 毫米，有效蓄水量衝上 4,501.8 萬立方公尺（55.0%）；烏山頭水庫狂灌 94.3 毫米，蓄水率來到 41.0%；曾文水庫大雨挹注 75.2 毫米，有效蓄水量推升至 9,499.0 萬立方公尺（21.1%）。
記者彙整兩年同期衝刺大對決：
|水庫名稱
|2025年6/1 → 6/12
|2026年6/1 → 6/12
|12天淨進帳衝刺量比較
|石門水庫
|95.80% → 96.17%（+0.37%）
|63.66% → 80.67%（+17.01%）
|🟢 2026年大勝（多賺3492萬噸）
|翡翠水庫
|74.19% → 74.10%（-0.09%）
|78.31% → 80.90%（+2.59%）
|🟢 2026年微幅勝出
|德基水庫
|87.77% → 91.71%（+3.94%）
|91.87% → 94.86%（+2.99%）
|🟡 基本持平（皆處高水位）
|烏山頭水庫
|85.69% → 82.22%（-3.47%）
|14.69% → 41.00%（+26.31%）
|🟢 2026年暴衝（多賺2077萬噸）
|曾文水庫
|55.79% → 63.63%（+7.84%）
|9.63% → 21.10%（+11.47%）
|🟢 2026年大勝（淨賺5163萬噸）
|南化水庫
|82.23% → 98.36%（+16.13%）
|22.86% → 55.00%（+32.14%）
|🟢 2026年完勝（淨賺2631萬噸）
|阿公店水庫
|14.65% → 7.08%（防淤操作）
|5.74% → 0.00%（防淤操作）
|⚪ 不列入評比（空庫防淤期）
針對高雄阿公店水庫蓄水率歸零（0%），水利署澄清，該水庫每年 6 月 1 日至 9 月 10 日實施「空庫防淤操作」。豪雨期採取空庫運轉，能讓高濁度泥砂直接排入海中，達到自然排砂與防洪功能。目前乾涸完全屬正常防汛操作，民眾不必擔心。