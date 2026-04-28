我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭女今（28日）休假騎車外出，不慎遭到追撞後倒地被後方遊覽車輾斃。（圖／警方提供）

台南市安南區今（28日）上午7時許發生一死亡車禍，一名任職於台南市警第四分局育平派出所的28歲鄭姓女警，於休假騎車外出時，遭到車輛追撞後倒地，後方遊覽車因閃避不及，直接將鄭女輾過，導致鄭女當場失去生命跡象。而資深藝人譚艾珍和鄭女也曾有不少交流，兩人過去一同走遍多個縣市宣導防詐理念，如今傳出噩耗，譚艾珍也在臉書上悲痛發文。譚艾珍今（28日）在臉書上發文，表示自己心痛到頭都暈了，「這麼正義優秀可愛善良的女警鄭詠心，怎麼突然就沒有了？」她表示，明明自己相當手法，卻因別人不守規矩而被結束生命，「阿嬤的心好刺痛，現在一直腦袋空白，阿嬤還在等著要喝她的喜酒啊！」譚艾珍提到，自從前（2024）年被詐騙後，鄭員經常陪伴她南北跑宣導活動及市府治安會報，忍不住嘆：「唉～捨不得、心痛啊！」事實上，鄭女個性開朗且時常掛著笑容在臉上，成績優異的她，因喜愛跳舞錄取台灣藝術大學，於畢業後轉換跑道投考警察，經歷兩年苦讀後，以第一名之姿分發回家鄉台南服務。今（28日）休假的鄭女騎車外出，行經安和路二段時遭到20歲的戴姓女騎士追撞，而後遭到江姓男子駕駛的遊覽車輾斃。而鄭女原訂明年將要結婚，卻在一場意外中從此天人永隔。