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雷雨鋒面要來了 明起炸全台

▲氣象署提及，周五鋒面遠離，全台各地回到多雲到晴，周日新一波鋒面接近，南部有短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

勞動節連假天氣 先回穩再變天

▲氣象署指出，本周台灣氣溫日夜溫差大，白天飆破30度，早晚只有20度上下。（圖／中央氣象署）

穩定的天氣又將出現變化，中央氣象署預報員李孟軒指出，明（29）日開始鋒面南下、東北季風增強，中午過後全台降雨機率提高，中部以北有局部大雨，不穩定的天氣將持續至周四（4月30日），周五勞動節（5月1日）各地回歸多雲到晴天氣，但周日（5月3日）又會有新一波鋒面接近影響台灣。李孟軒表示，今（28）日全台天氣穩定，僅東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，環境溫暖偏熱，西半部普遍可達32至33度，南部近山區甚至有機會上看36度，不過台灣北方的鋒面也在逐漸建立。李孟軒提醒，鋒面明天就會移動到台灣上空，全台各地都會出現短暫陣雨或雷雨，特別是中部以北、南部山區要注意「短延時大雨」，周四鋒面逐漸通過，不過整體水氣仍多，依舊維持全台有雨的不穩定天氣。勞動節連假天氣，李孟軒提及，周五鋒面遠離，全台各地回到多雲到晴，僅花東、午後中南部山區有零星雨勢；周六水氣稍微增加，大台北、宜花、山區可能有午後雷雨，周日新一波鋒面接近，南部有短暫陣雨，其它地區午後雷陣雨機率增加。氣溫部分，李孟軒補充，明天開始下雨後，北台灣氣溫逐漸下滑，一直到明晚至周四體感最涼，北台灣高溫僅22度，中部、花蓮24度，全台低溫18至20度。周五東北季風減弱，氣溫回升，周六白天回到30度。