日本平價服飾UNIQLO近年不斷與各大動漫作品聯名，推出各款UT系列神衣受到消費者喜愛，近期還與日本知名出版社「集英社」合作，重現多部神作經典場面，其中UNIQLO《咒術迴戰》印花上衣「五條悟虛式茈」因質感高、設計出色爆紅，有粉絲甚至連包5件回家，在台灣開賣不到10天就引發大缺貨。不過《NOWNEWS今日新聞》記者實際前往日本當地，發現日本UNIQLO門市貨源充足，且現在還推出限定優惠，一件新台幣免300元就能入手。
UNIQLO新神衣「全台賣到缺貨」！開賣不到10天尺寸全沒
UNIQLO近期推出「MANGA 100集英社100週年系列」衣服，精選10部漫畫作品包括《獵人》、《咒術迴戰》、《烏龍派出所》等，並透過UT（UNIQLO T-shirt）重現經典漫畫名場面，第1彈衣服於4月17日全面上市，其中一款《咒術迴戰》印花上衣「五條悟虛式茈」（貨號487561）在台灣爆紅，開賣不到10天就已經全台大缺貨。
實際查詢台灣UNIQLO官網，該款目前哪個尺寸都已經顯示缺貨，台北市、各分店的庫存狀況也都是「暫無庫存」，許多粉絲崩潰連跑多間全撲通，無奈直喊「全世界都跑去UNIQLO買五條悟嗎？沒貨了」、「想買都買不了，這件也太快就售罄了吧」。
UNIQLO「五條悟虛式茈」爆紅！粉絲連掃5件：飛日本買免300元
據了解，UNIQLO「五條悟虛式茈」印花上衣熱銷，除了因《咒術迴戰》本身人氣度與角色五條悟的魅力以外，該款上衣設計也十分特別，不只是單純印花圖片，透過不同角度觀看還能產生紫色金屬光澤，質感與設計好得沒話說。
UNIQLO「五條悟虛式茈」讓一票人認證必入手，甚至還有人連包多件回家，也有UNIQLO店員提到是該系列熱銷前段班，「表面還亮亮的整個很帥，結帳的時候店員還跟我說這件熱銷第一名」、「還以為圖案會是普通印刷，結果印刷超級好看」。
雖然UNIQLO「五條悟虛式茈」上衣在全台缺貨，但在日本當地貨源非常充足，《NOWNEWS今日新聞》記者於上周日實際前往UNIQLO大阪心齋橋分店，當天架上貨量充足，一次買數十件都不是問題，加上正逢限時優惠期間，一件只要1490日幣（約新台幣294元），免300元就能入手，但優惠期間只到5月7日，如近期有前往日本當地的民眾記得把握機會！
UNIQLO聯名集英社100週年！第二彈《火影忍者》、《航海王》5/15上架
值得一提的，UNIQLO「MANGA 100集英社100週年」系列第二彈將於5月15日（五）販售，作品包含《我推的孩子》、《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》、《櫻桃子劇場可吉可吉》、《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》、《櫻桃小丸子》、《NARUTO火影忍者》以及《ONE PIECE航海王》，將再度延續熱門神作經典，讓全球動漫迷驚喜連連。
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UNIQLO近期推出「MANGA 100集英社100週年系列」衣服，精選10部漫畫作品包括《獵人》、《咒術迴戰》、《烏龍派出所》等，並透過UT（UNIQLO T-shirt）重現經典漫畫名場面，第1彈衣服於4月17日全面上市，其中一款《咒術迴戰》印花上衣「五條悟虛式茈」（貨號487561）在台灣爆紅，開賣不到10天就已經全台大缺貨。
UNIQLO「五條悟虛式茈」爆紅！粉絲連掃5件：飛日本買免300元
據了解，UNIQLO「五條悟虛式茈」印花上衣熱銷，除了因《咒術迴戰》本身人氣度與角色五條悟的魅力以外，該款上衣設計也十分特別，不只是單純印花圖片，透過不同角度觀看還能產生紫色金屬光澤，質感與設計好得沒話說。
雖然UNIQLO「五條悟虛式茈」上衣在全台缺貨，但在日本當地貨源非常充足，《NOWNEWS今日新聞》記者於上周日實際前往UNIQLO大阪心齋橋分店，當天架上貨量充足，一次買數十件都不是問題，加上正逢限時優惠期間，一件只要1490日幣（約新台幣294元），免300元就能入手，但優惠期間只到5月7日，如近期有前往日本當地的民眾記得把握機會！
值得一提的，UNIQLO「MANGA 100集英社100週年」系列第二彈將於5月15日（五）販售，作品包含《我推的孩子》、《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》、《櫻桃子劇場可吉可吉》、《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》、《櫻桃小丸子》、《NARUTO火影忍者》以及《ONE PIECE航海王》，將再度延續熱門神作經典，讓全球動漫迷驚喜連連。