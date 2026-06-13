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▲33歲張耀勛把「觸法少年」演太好，觀眾太入戲，湧進他IG狂罵。（圖／翻攝나무위키)

▲閔智雄最後被送進監獄，經過死刑犯的調教才變乖。（圖／Netflix）

Netflix神劇《鐵拳教育》一推出就引起轟動，攻占各國收看排行榜冠軍，不只主要演員金武烈、李星民、秦基周、表志勳爆紅，每一集客串的學生也都被起底，其中最讓觀眾恨的牙癢癢的，就是第6集裡不斷自稱「我是14歲觸法少年」而到處犯法的張耀勛，而他本尊年齡33歲，還曾讀過名校成均館大學（2024年亞洲區QS世界大學排名19名」），但中途輟學，最後畢業於韓國藝術綜合學校戲劇院演技系。《鐵拳教育》每一集主題都不同，第6集來到玄進國中，閔智雄帶頭在校園為非作歹，霸凌、偷竊還不夠，還在校園販賣毒品、軟禁女學生，而他清楚知道自己未成年，不會受到法律制裁，「我是14歲的觸法少年」就成了口頭禪，加上國中是義務教育無法退學，所以老師、警察都拿他沒轍。最終，教權保護局的羅華振、任含琳、奉靳代獲得教育部長崔康石批准「以暴制暴」，未經過家長同意就把閔智雄一行人關進監獄，讓他們被死刑犯霸凌，還差點死在囚犯刀下，效果顯著讓他們不敢再欺負人。飾演14歲觸法少年閔智雄的演員張耀勛，今年已經33歲，他因為把角色演的太討人厭，成功被外界看見，但IG也因此被入戲的觀眾灌爆而關閉。他也在《鐵拳教育》上線後表示，自己是2011年入學的學生，沒想到卻要演出2011年出生的角色，自己也不敢相信，大家也因為他長得太童顏嚇傻：「我真的以為他是國中生！」、「真的演太好了」。談到閔智雄，張耀勛也覺得角色真的太壞，「感覺人生裡所有壞事一次都做完了。」所以也發誓，以後一定會善良的生活，私下相當幽默。張耀勛1993年2月1日出生，曾是2024年亞洲區「QS世界大學排名19」的韓國名校成均館大學學生，宋仲基、金大明都畢業於此，但張耀勛中途退學，最後畢業於韓國藝術綜合學校戲劇院演技系。他出道初期作品大多是舞台劇，2020年開始參演電視劇，包含《青春應援》、《模範計程車2》、《首爾破笑組》，但都是客串奈米配角，直到今年參演《鐵拳教育》一炮而紅。《鐵拳教育》主打「以暴制暴」整頓校園風氣，讓社會重新正視校園霸凌問題，不只學生可能成為受害者，夾在家長、學校與制度之間的老師，同樣承受巨大壓力，找來一群專門處理問題學生的教育人員，以強硬手段對抗觸法少年與失控家長，並探討當教育逐漸失去管教權後，該如何守護真正需要幫助的孩子。全劇10集已在Netflix上線。