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品牌叫做大振豐洋傘，下班回家我媽問我說好不好穿，我姐就說我大概是整條路上最乾的人！

▲網友分享自己穿大振豐洋傘的雨衣在暴雨中騎車，由於外衣材質超防水，回到家實際拍圖狂讚是穿過最強的雨衣。（圖/Threads）

買雨衣沒選C2C、天龍牌！大振豐洋傘崛起：暴雨不濕

目前實體門市大多都是進駐在百貨公司內。

▲大振豐洋傘其實已經是台灣老字號雨具品牌，近幾年開發許多專利雨衣，好口碑不斷，門市通常都進駐在百貨公司內。（圖/Google評價）

開發風逸輕行、純粹本質、雨滴之森、逐雨者等系列的雨衣，非常受到機車族的喜愛，超高品質的防水外衣，讓許多人穿過都超推薦

大振豐洋傘雨衣價格、特色公開！顧客最新Google評價曝光

價格從1000元至2500元的款式都有，其中一件式的雨衣最大特色就是輕量雨衣

主打3秒就能快速穿脫、套頭式設計