最近滯留鋒加上西南季風持續影響，每天都還是不斷下雨，許多要騎機車上班的人都感到非常厭世，尤其又穿到會滲水的雨衣又更煩躁，不少騎士都希望可以買到一件滴水不漏的優質雨衣。近日就有網友分享自己買到一牌名為「大振豐洋傘」的一件式雨衣，不僅能快速地穿脫，面對暴雨騎車依舊能夠滴水不沾，貼文引起廣大迴響，不少民眾都認同該牌雨衣，也有許多人敲碗購買連結。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「我宣布這是我目前遇過最厲害的雨衣！品牌叫做大振豐洋傘，下班回家我媽問我說好不好穿，我姐就說我大概是整條路上最乾的人！造福騎機車的大家，大家真的需要超防水雨衣，如果離實體店面很近也可以去試穿喔！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我買的是大振豐洋傘另外一款雨滴之森，真心喜歡而且不悶熱」、「大振豐洋傘這件真的超級強，今年在義享天地買的，外面防水超強，裡面也是乾的」、「我是這件綠色款，不誇張真的超好穿，雨水很快就滑落，下大雨也是超乾爽」、「雨超大也不會灌水進來，大振豐洋傘這牌真的超推，雨傘也很不錯」。
買雨衣沒選C2C、天龍牌！大振豐洋傘崛起：暴雨不濕
然而過去許多機車族可能只聽過C2C、天龍牌的雨衣，如今已經有許多廠牌雨衣也是越做越好，打出好口碑，被機車族激推的這個「大振豐洋傘」其實已經是老字號雨具的品牌，成立於1983年，原本是專營出口傘具並且抓緊內銷需求，從生產製造、批發到銷售都是親自掌控每一個細節的本土品牌，目前實體門市大多都是進駐在百貨公司內。
創辦人陳生宏因為對雨傘的熱愛，因此主張以優良品質和貼心設計作為他對企業經營的理念，近幾年大振豐洋傘不僅只販售雨具，開發風逸輕行、純粹本質、雨滴之森、逐雨者等系列的雨衣，非常受到機車族的喜愛，超高品質的防水外衣，讓許多人穿過都超推薦，聲量不會輸給其他知名品牌。
大振豐洋傘雨衣價格、特色公開！顧客最新Google評價曝光
《NOWNEWS》記者也實際查詢大振豐洋傘官網，發現他們有販售一件式、兩件式的雨衣，價格從1000元至2500元的款式都有，其中一件式的雨衣最大特色就是輕量雨衣，穿起來不會太重，而且非常好穿上，主打3秒就能快速穿脫、套頭式設計，適合機車騎士遇到突發降雨立刻穿上；高效5級防水加上雙重防水門襟，即便是暴雨內裡衣服還是保持乾爽。
實際看大振豐洋傘門市最新Google評價，不少顧客都表示：「超級推薦雨滴之森，好穿而且不會沾黏皮膚，服務小姐非常專業推薦」、「北部人真的要穿這牌雨衣，暴雨都沒在怕的，穿脫很方便」、「我買的是逐雨者系列的，上一波梅雨完全沒有濕掉太厲害」、「機車族一定要買雨滴之森！真的暴雨騎車後還是超乾。」只能說如果你也缺一件不會漏水的雨衣，除了記者日前推薦的奧德蒙之外，大振豐洋傘的雨衣也能參考看看哦！
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買雨衣沒選C2C、天龍牌！大振豐洋傘崛起：暴雨不濕
然而過去許多機車族可能只聽過C2C、天龍牌的雨衣，如今已經有許多廠牌雨衣也是越做越好，打出好口碑，被機車族激推的這個「大振豐洋傘」其實已經是老字號雨具的品牌，成立於1983年，原本是專營出口傘具並且抓緊內銷需求，從生產製造、批發到銷售都是親自掌控每一個細節的本土品牌，目前實體門市大多都是進駐在百貨公司內。
大振豐洋傘雨衣價格、特色公開！顧客最新Google評價曝光
《NOWNEWS》記者也實際查詢大振豐洋傘官網，發現他們有販售一件式、兩件式的雨衣，價格從1000元至2500元的款式都有，其中一件式的雨衣最大特色就是輕量雨衣，穿起來不會太重，而且非常好穿上，主打3秒就能快速穿脫、套頭式設計，適合機車騎士遇到突發降雨立刻穿上；高效5級防水加上雙重防水門襟，即便是暴雨內裡衣服還是保持乾爽。
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