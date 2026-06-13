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▲《鐵拳教育》第5集由宋詩安（如圖）飾演的導師崔智善為主角，長期飽受恐龍家長的騷擾。（圖／Netflix）

《鐵拳教育》恐龍家長人神共憤 原型改編自24歲導師故事

24歲老師生前留信給家長 內容讓人鼻酸

Netflix神劇《鐵拳教育》上線後迅速衝上各國收視排行榜冠軍，其中第5集「玄中國小篇」更被許多觀眾點名是全劇最憤怒、也最揪心的一集。劇中一名恐龍家長長期騷擾、羞辱老師，最終將年輕導師逼到崩潰邊緣，而這段讓人氣到發抖的劇情並非虛構，而是綜合改編自韓國2018年金浦市幼兒園教師死亡事件，以及震驚全國的2023年首爾西二小學教師死亡事件。一名年僅24歲、懷抱教育理想的女老師，最終因長期承受家長投訴與教學壓力走上絕路，生前的一封信「謝謝各位願意相信並把如此珍貴的孩子交給我，也一直支持孩子的校園生活。」更是讓全韓網看鼻酸。《鐵拳教育》全劇共10集，但如果要選出最讓觀眾氣到牙癢癢的篇章，第5集「玄中國小篇」絕對榜上有名。劇中由朴智妍飾演的恐龍家長李智英，因懷疑兒子在校受委屈，開始瘋狂以電話、訊息騷擾班導師崔智善（宋詩安飾），甚至查出老師住處親自上門羞辱。在長期精神折磨下，崔智善不僅罹患憂鬱症、神經衰弱與顏面神經失調，最後更崩潰到差點在校內輕生。事實上，「玄中國小篇」並非憑空虛構，而是綜合改編自韓國兩起震驚全國的真實事件，分別是2018年金浦市幼兒園教師死亡事件，以及2023年首爾西二小學教師死亡事件。2018年的金浦事件中，一名幼兒園女教師遭家長群組成員指控虐待兒童，隨後遭到潑水羞辱、個資外流及大規模網路霸凌。即使後續未能證實相關指控，她仍長期承受輿論壓力，最終選擇結束生命，也成為韓國社會討論教師人權的重要案例之一。而首爾西二小學教師死亡事件，死者是一名年僅24歲、剛踏入教職不久的一年級女導師。2023年7月18日，她被發現在校內教材準備室身亡，而這個場景也被《鐵拳教育》改編成崔智善準備在「心靈之屋」輕生的橋段。事件爆發後，外界將焦點放在7月18日一週前發生的「鉛筆事件」。當時班上一名學生拿鉛筆戳同學書包，過程中造成另一名學生額頭受傷，老師依照程序通知雙方家長，但其中一方家長對結果不滿，持續用電話、訊息與面談要求說明，甚至說出「妳沒有當老師的資格」等話語。根據韓國教育部後續調查，死者生前還曾向同事表示，她始終想不通家長究竟是如何取得自己的私人手機號碼。不過壓垮她的並不只有「鉛筆事件」，當時班上還有2名需要額外關注的學生，其中一名學生在課堂使用剪刀時會突然情緒失控、大聲吼叫，老師緊急聯繫家長後，得到的回應卻是：「孩子在家裡不會這樣，為什麼在學校會這樣？」讓她必須獨自承擔龐大的教學與輔導壓力。警方與教育部後續調查顯示，這名教師自赴任後便長期面臨班級管理、學生輔導及家長應對等多重壓力；針對校內41名教師進行問卷調查時，約7成的教師坦言，每月至少遭遇一次家長投訴或抗議，其中有6人每月超過7次；近半數教師則表示曾遭遇教權侵害，問題包含家長過度干涉、言語攻擊、班級人數過多，以及缺乏特殊需求學生支援系統等。最終，警方綜合調查內容與國立科學搜查研究院心理解剖結果認定，死者是在學校相關壓力與個人因素共同影響下才輕生，雖然她確實曾因校務問題頻繁與家長接觸，但警方認為，調查並未發現家長有直接的威脅、辱罵或其他違法行為證據，因此案件於2023年11月正式結案。只是法律上的結案，並沒有結束韓國社會的討論，這起事件澈底點燃教師群體長年累積的不滿，大批教師要求保障教權，「教權崩壞」也成為韓國教育界最受關注的議題之一。也因此《鐵拳教育》才會特別以「教權保護局」為首，讓教育部長、督察等人以「以暴制暴」的方式方式整頓各地區校園的問題學生、舞弊教師以及恐龍家長。而最令人鼻酸的是，現實中的這位老師，其實和劇中的崔智善一樣，曾經對教育抱有滿滿理想。她生前帶領的第一屆學生升上二年級前，曾親筆寫信給每一位家長，其中一位家長透露，「至今仍記得的老師親筆信，為了表達追思之意，決定公開」。她在信中寫道：「還記得大家第一次走進教室時，臉上都帶著明顯緊張的神情，彷彿就在昨天，沒想到如今已經來到和孩子們道別的最後一天。2022年對我來說，是如同禮物般的一年。能遇見比任何時候都更優秀、更善良的孩子們，並與他們一起度過時光，對我而言也是無比感動且幸福的一年。」老師還提到，每天和27名純真的孩子相處時，總會忍不住想著：「未來的教學生涯裡，我還能再遇到這麼好的孩子們嗎？」因此總是懷著感謝的心情投入教學。信件最後，她寫下：「謝謝各位願意相信並把如此珍貴的孩子交給我，也一直支持孩子的校園生活。身為班導師，我由衷的向各位表達最深的感謝。」資料來源：조선일보、namu.wiki@서울서이초등학교 교사 사망 사건