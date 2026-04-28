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7-11開賣戰鬥陀螺被玩家罵翻！物流車一到完售太傻眼

、「好不容易等到物流車，結果店員說店長交代不能開箱，請問這是暗槓自己買還是？」、「12點到門市，現場完全沒人，店員跟我說已經完售，超級傻眼」。

▲不少戰鬥陀螺玩家大半夜跑去7-11等物流車抵達想買戰鬥陀螺，好不容易等到，結果店員卻表示已經完售。（圖/Threads）

超商潛規則還有人不知道！夯品早就群組被掃光

就是因為很多門市早就有建立自己的社群群組

可以到你常常去的門市，通常會放在櫃檯附近，或者直接詢問店員就可以掃碼加入，其實步驟非常簡單。

▲超商早就都有熟客群組可以加入，每次夯品要開賣時就會提供群組的顧客預購商品，像是每年的福袋、去年翻轉布丁甚至都有。（圖/Threads）

7-11《戰鬥陀螺 X》要去哪裡買？亮點、限定門市、價格一次看

這次《戰鬥陀螺 X》並不是全台門市都有在賣，而是限定門市才有販售

▲7-11推出的《戰鬥陀螺 X》系列商品一共有兩款，分別是CX-13「龍王閃擊」以及CX-14「騎士堡壘」。（圖/7-11提供）

7-11近日推出時下最夯的《戰鬥陀螺 X》，今（28）日凌晨零時正式開賣，特別推出CX-13「龍王閃擊」（Dragon Dagger）以及CX-14「騎士堡壘」（Knight Shield）超炫的陀螺，讓玩家們不睡覺也要半夜去搶貨。不過才剛開賣第一天，就有許多玩家在社群抱怨，跑了好幾間門市都撲空，有人甚至已經等到物流車抵達，店員連拆都沒有拆開就說「完售」，引爆民眾不滿。有不少戰鬥陀螺玩家深夜在「Threads」貼文指出「請問7-11可以這樣嗎？不留貨給現場要買的顧客，特地來等物流車，抵達之後店員根本沒有拆開箱子就說已經完售」貼文曝光後，不少網友都紛紛回應、「也是有不幫留的，你去的門市應該早就被群組買光了」、「大多數門市都有LINE群，店員早就被交代預購完畢，當然沒拆開就跟你說完售」。事實上，這些玩家之所以會遇到即便等物流車第一時間抵達，卻還是買不到戰鬥陀螺的原因，，在門市開賣夯品的時候，店家都會在群組上面讓顧客進行一波「預購」、「預留」。像是每年的新春福袋，最熱銷的行李箱款式，會發現各大門市幾乎都是缺貨的狀態，因為早在開賣之前，門市店長就已經讓群組的「熟客們」搶先預訂了！而且這種群組也不只有7-11有，全家也早已行之有年，如果也想要進群組的話，然而這次7-11推出的《戰鬥陀螺 X》系列商品一共有兩款，分別是CX-13「龍王閃擊」定位為高爆發攻擊型，粉黑配色搶眼，適合追求爽快進攻的玩家；另外一款則是CX-14「騎士堡壘」，屬於穩定防禦型，厚實護甲設計讓它在對戰中更具耐久度，兩款售價都是495元。不過要特別注意的是，，7-11官方也有在OPEN！PLAZA官網的「新品販售」專區有公告，兩款不同的陀螺販售的門市有哪些，民眾想要購買都可以看看住家附近的門市有沒有賣，但也記得詢問店員要有禮貌哦！