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打擊火力能否延續？ 山本由伸能否再投出壓制力？

能否突破山本由伸？ 派迪克能否找回狀態？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月25日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上邁阿密馬林魚的比賽，此戰道奇將推出山本由伸先發，而馬林魚則是推出派迪克（Chris Paddack）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（19勝9敗）vs 邁阿密馬林魚（13勝15敗）比賽地點：道奇球場比賽時間：台灣時間4月28日（二）早上10：10✅ 道奇觀戰焦點：打線狀態回溫 道奇奪2連勝道奇在遭遇4連敗後，在對上芝加哥小熊的3連戰最後兩場比賽，分別以12：4、6：0擊敗小熊拿下2連勝，打線狀態明顯回溫，其中大谷翔平睽違12場比賽後再度開轟，給予球隊更多信心，而山本由伸本季目前拿下2勝2敗，防禦率為2.48，是道奇先發輪值中最穩定的投手。觀戰重點：✅馬林魚觀戰焦點：客場戰績不佳 馬林魚該如何突破國聯東區雙雄費城費城人與紐約大都會，開季以來表現失常，讓國聯東區排名大翻轉，馬林魚也趁機衝上分區第二名，但馬林魚本季客場僅拿下3勝9敗，近10場拿下4勝6敗，且此戰先發投手派迪克本季先發5場，一勝難求吞下4敗，防禦率高達6.38，但馬林魚本季團隊打擊率0.255排名全大聯盟第6名，此戰能否突破山本由伸成為關鍵。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間4/28）皇家 VS 光芒光芒 VS 守護者太空人 VS 金鶯落磯 VS 紅人巨人 VS 費城人紅雀 VS 海盜紅襪 VS 藍鳥國民 VS 大都會水手 VS 雙城天使 VS 白襪勇士 VS 釀酒人洋基 VS 遊騎兵響尾蛇 VS 運動家小熊 VS 教士馬林魚 VS 道奇📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來體育台：邁阿密馬林魚 VS 洛杉磯道奇華視：洛杉磯天使 VS 芝加哥白襪🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台