中央氣象署指出，今（28）日水氣略增，花東與恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區多雲到晴；周三、周四（4月28日至4月29日）受鋒面與東北季風影響，全台轉雨，西半部易有雷雨，中部以北慎防局部大雨，勞動節連假前段（5月1日至5月2日）天氣回穩，周日（5月3日）再有鋒面接近。
今天天氣：水氣增多 2地區有雨
4月28日今天的天氣，氣象署指出，南方水氣增多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及南部降雨機率增加，偶有短暫陣雨，特別是花東地區雨勢較明顯，局部甚至有雷雨出現，外出請記得攜帶雨具備用，而西半部地區雲量增多，大致仍為多雲到晴、高溫悶熱。
氣溫方面，白天高溫在東半部為28、29度，西半部則來到31至33度，尤其南部近山區溫度會再更高一些，感受高溫偏熱，外出請多補充水分，而各地低溫普遍為21至23度。
今天空氣品質
普通：雲嘉南、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：北部、竹苗、中部、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：鋒面通過 北台灣嚴防大雨
4月29日明天的天氣，氣象署提醒，鋒面逐漸通過及東北季風增強，中部以北及宜花天氣轉涼，各地降雨機率增加，易有短暫陣雨出現，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，中部以北要注意局部大雨，白天起隨著鋒面影響，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。
一周天氣：周四全台有雨 勞動節放晴
氣象署提及，周五勞動節、周六鋒面遠離、水氣減少，全台回歸多雲到晴的穩定天氣，只有東半部、恆春會有零星短暫陣雨。
周日勞動節連假最後一天，將會有另一波鋒面接近台灣，導致南台灣出現局部陣雨，其它地區依舊是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。下周一鋒面通過影響，中部以北、宜花重新轉為局部短暫陣雨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
4月28日今天的天氣，氣象署指出，南方水氣增多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及南部降雨機率增加，偶有短暫陣雨，特別是花東地區雨勢較明顯，局部甚至有雷雨出現，外出請記得攜帶雨具備用，而西半部地區雲量增多，大致仍為多雲到晴、高溫悶熱。
氣溫方面，白天高溫在東半部為28、29度，西半部則來到31至33度，尤其南部近山區溫度會再更高一些，感受高溫偏熱，外出請多補充水分，而各地低溫普遍為21至23度。
普通：雲嘉南、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：北部、竹苗、中部、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
4月29日明天的天氣，氣象署提醒，鋒面逐漸通過及東北季風增強，中部以北及宜花天氣轉涼，各地降雨機率增加，易有短暫陣雨出現，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，中部以北要注意局部大雨，白天起隨著鋒面影響，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。
一周天氣：周四全台有雨 勞動節放晴
氣象署提及，周五勞動節、周六鋒面遠離、水氣減少，全台回歸多雲到晴的穩定天氣，只有東半部、恆春會有零星短暫陣雨。
周日勞動節連假最後一天，將會有另一波鋒面接近台灣，導致南台灣出現局部陣雨，其它地區依舊是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。下周一鋒面通過影響，中部以北、宜花重新轉為局部短暫陣雨。