一名網友遠赴日本購買食物調理機，打算整台扛回台灣，原本她回程時將鋰電池拆下隨身攜帶，但因行李超重，臨時將含刀片的底座放入手提行李，結果在機場安檢時遭扣留刀片，導致整台等同報廢。不少過來人表示，若在日本購買家電時維持完整未拆封狀態，通常可直接整台託運帶回，反而較不易出問題；部分店家也會標示可整箱托運，建議事先向航空公司確認規範。
她飛日本買食物調理機！遭機場扣留傻眼：等同整台報廢
原PO日前在Threads發文分享，此趟到日本旅遊時購買了一台recolte調理機，回程前已將機身鋰電池取出並放入隨身行李，其餘部分原本打算託運。不過在機場辦理手續時，因行李超重，臨時將調理機底座改放進隨身行李袋，未料過海關時卻因此出現問題。
原PO透露，由於調理機底座內含刀片，並不符合飛航安全規定，導致刀片在機場安檢時當場被扣留，整台調理機缺少關鍵零件，幾乎等同報廢，讓他當場相當崩潰，最後只能事後透過台灣代理商網站額外購買配件，費用約500元，增加不必要開銷。
一票苦主喊+1！日本家電帶回台灣「正確方法」曝光
相關經歷曝光後，不少網友也留言分享類似經驗，「我一開始手提，結果被海關攔下來，後來海關檢查後，就託運回來，差點沒刀片」、「我3月從福岡返台也是，想著有電池要手提，結果刀片被海關丟了，還好台灣官網有單賣500元」、「我也是那個冤者，到台灣立馬下訂刀頭」、「我們也是放隨身行李，忘記刀片要拿起來，被扣留刀片」、「札幌機場被海關叫去回櫃台，刀片托運、電池隨身，然後重新入關」。
也有內行人指出，若在日本家電行購買時維持完整未拆封狀態，其實可以直接整台託運帶回，不必分拆零件，「我是整台機器都放在行李箱託運回來」、「全新不要拆封，才可以整台託運」、「紙盒不要拆開，可以託運回台，我買了2台」；部分店家甚至會特別標示「可整台託運」，提醒消費者不要違反飛安規定，若對攜帶規定有疑問，可在返台前先向航空公司確認。
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原PO日前在Threads發文分享，此趟到日本旅遊時購買了一台recolte調理機，回程前已將機身鋰電池取出並放入隨身行李，其餘部分原本打算託運。不過在機場辦理手續時，因行李超重，臨時將調理機底座改放進隨身行李袋，未料過海關時卻因此出現問題。
原PO透露，由於調理機底座內含刀片，並不符合飛航安全規定，導致刀片在機場安檢時當場被扣留，整台調理機缺少關鍵零件，幾乎等同報廢，讓他當場相當崩潰，最後只能事後透過台灣代理商網站額外購買配件，費用約500元，增加不必要開銷。
相關經歷曝光後，不少網友也留言分享類似經驗，「我一開始手提，結果被海關攔下來，後來海關檢查後，就託運回來，差點沒刀片」、「我3月從福岡返台也是，想著有電池要手提，結果刀片被海關丟了，還好台灣官網有單賣500元」、「我也是那個冤者，到台灣立馬下訂刀頭」、「我們也是放隨身行李，忘記刀片要拿起來，被扣留刀片」、「札幌機場被海關叫去回櫃台，刀片托運、電池隨身，然後重新入關」。
也有內行人指出，若在日本家電行購買時維持完整未拆封狀態，其實可以直接整台託運帶回，不必分拆零件，「我是整台機器都放在行李箱託運回來」、「全新不要拆封，才可以整台託運」、「紙盒不要拆開，可以託運回台，我買了2台」；部分店家甚至會特別標示「可整台託運」，提醒消費者不要違反飛安規定，若對攜帶規定有疑問，可在返台前先向航空公司確認。