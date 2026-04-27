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▲香蕉（如圖）投資股市多年，曾靠著華邦電獲利6位數，另外他還透露自己持續幾年每天買進1股台積電，有大跌時就撿個10股、20股。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑臉書）

▲香蕉（如圖）認為資金會輪動，所以即使手中很多個股沒漲，也不跟風賣掉買台積電。（圖／香蕉 王俊傑臉書）

台股今（27）日開盤正式站上4萬點關卡，台積電也跟著飆漲，攀上2330元再創新天價。善於理財投資的藝人香蕉（王俊傑）接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，被問及近期金管會「台積電條款」，他表示：「代表投信的資金又有一波，加上現在全民瘋買台積電，怕未來更貴。」，面對股市動盪，他也提醒大家：「要持續本業收入的底氣，不認賠殺出才不會太恐慌。」藝人香蕉投資股市多年，曾靠著華邦電獲利6位數。今台股大漲，台積電股價衝上2330元，他稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，透露自己持續幾年每天買進1股台積電，有大跌時就撿個10股、20股。如今香蕉不僅手中握有多項金融股，他還透露現在約有50 張0050，以及 1.5張台積電，獲利率約25%至30%。香蕉分享，除了定期定額買台股及美股，本身擁有個股最多的是華邦電及星宇航空，他曾透露自己投入上百萬買星宇股票，現在則緩速買進，表示：「未來三年看看。」對投資十分謹慎，更表示自己經歷關稅戰、美伊戰爭都沒脫手，以長期投資為主，此外，金管會近期宣布重大政策鬆綁，放寬國內股票型基金與主動式ETF投資單一公司股票的比重限制，讓ETF投資上限可提高至25％，由於目前僅台積電符合，也被市場稱為「台積電條款」，預期將引導更多主動資金進場，進一步強化權值股的上攻動能。談到相關資訊，香蕉吐露看法說：「代表投信的資金又有一波，加上現在全民瘋買台積電，怕未來更貴。」也因為股價上漲太快，他認為現在不太會大筆進場，因為資金都已經佈局在市場中，「很多個股沒漲，跌的也不少，還好0050有持續定期定額的買，才能平衡掉個股的虧損。」香蕉表示，相信金控的獲利持續創高，資金也會輪動，所以即使很多個股沒漲，也不跟風賣掉買台積電。隨著全球AI產業需求持續爆發，加上半導體供應鏈地位穩固，市場多頭氛圍升溫，投資人信心明顯增強，替台股寫下全新里程碑。