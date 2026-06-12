下雨天最厭惡的就是鞋子濕掉，為了避免鞋款進水，「雨天防水鞋」成為了通勤族與機車族的新救星，近日因連日大雨有民眾想找尋一雙下雨天神鞋，而引來眾人推薦法國軍靴品牌「Palladium」，其憑藉超強防水科技和輕量化設計聞名，並以「橘標防水」系列成為台灣人雨天首選戰鞋，甚至有死忠粉絲已連續購買6雙，加上潮流硬派外型已成為年輕人日常穿搭標配，廣獲許多人稱讚「真的有料！」
下雨天鞋子都穿哪雙？「梅雨新戰鞋」是它：好穿到買6雙
有網友日前在Threads好奇發問，表示想找一雙外型好看，又兼具防水功能的鞋子，強調「下雨不是淋濕就是踩到水，好清理很重要」，希望能找到一雙好看又防水的下雨天神鞋，因此發文尋求大家意見。
貼文曝光後，隨即引起眾人熱烈討論，「Palladium」鞋款被許多人推薦，該牌以極具防水性質聞名，在網路有不少人稱讚「Palladium 防水系列，我總共買過六雙了，從不讓人失望，防水性能好，而且超級輕，就算是靴子穿一整天也不會有負重感」、「我是買防水款的，還蠻耐操的啊！穿了一年多沒啥問題」、「推，我是買基礎款，冬天穿在基隆走跳OK」、「走一整天腳也沒濕掉，防水有料」。
Palladium成台灣人雨天神鞋！橘標防水爆紅：一雙破4000元才能入手
據了解，「Palladium」是來自於法國的軍靴品牌，最初成立於1920年，傳承自原先製作飛機輪胎的專業技術與材質知識，造就底下鞋款相當耐用與防護力，與法國政府推出第一雙由帆布及橡膠製成的Pampa Boots，至此展現了鞋款可在抵禦惡劣天氣的特色，後續不斷創新與演化，成為不少年輕人下雨天必穿防水鞋。
Palladium軍靴系列廣受民眾歡迎，外型延續法式軍靴的簡約設計幾何線條鞋身與俐落剪裁，能很好地修飾腿部比例，其中「橘標防水」鞋款近年成為台灣雨季的熱門首選鞋，其採用防水塗層與抗撕裂材質，並主打輕量化讓鞋款不會過重，不少人實測不僅能全面阻擋雨水滲透，在潮濕悶熱的氣候中維持足部乾爽。
Palladium旗下鞋款不只防水靴，還有如防水鞋以及一般休閒鞋、皮鞋和涼拖鞋等，一雙鞋定價從1099元至4680元間，其中最被推薦的「橘標防水」和「赤標防水」系列，根據不同鞋款與設計，價位通常落在3280元至4680元，不過官網或各大電商平台經常推出特價，也有許多人前往Outlet等商場撿便宜。目前官網正有機會以3000初的價格，就買到4380元的黃金大底赤標防水鞋。
Palladium真實評價曝光！過來人狂點「2問題」：秒變溜冰鞋
Palladium在市面上普遍受到好評，經典法式軍靴設計，不管是日常通勤或是戶外輕旅行都非常時尚好穿，加上橘標防水系列表現優異，能夠應付連日大雨，就算在雪地也能勝任，且相較於一般厚重軍靴，鞋底輕量化超乎預期不會過硬，長時間行走不容易感到疲累，「外型好看，很好穿，防水OK」、「我有一雙覺得很耐操，我朋友穿去北海道踩雪也沒濕」。
但也有一票人認為，雖然Palladium防水性能沒有話說，但抓地力較差，如果是雨天在磁磚等地方容易打滑，瞬間變成「溜冰鞋」，加上部分鞋底使用橡膠底，隨著時間老化較容易有「開口笑」狀況，讓接縫處裂開而進水，導致有些人為了避免磨損，只等到雨天才敢拿出來穿。
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有網友日前在Threads好奇發問，表示想找一雙外型好看，又兼具防水功能的鞋子，強調「下雨不是淋濕就是踩到水，好清理很重要」，希望能找到一雙好看又防水的下雨天神鞋，因此發文尋求大家意見。
Palladium成台灣人雨天神鞋！橘標防水爆紅：一雙破4000元才能入手
據了解，「Palladium」是來自於法國的軍靴品牌，最初成立於1920年，傳承自原先製作飛機輪胎的專業技術與材質知識，造就底下鞋款相當耐用與防護力，與法國政府推出第一雙由帆布及橡膠製成的Pampa Boots，至此展現了鞋款可在抵禦惡劣天氣的特色，後續不斷創新與演化，成為不少年輕人下雨天必穿防水鞋。
Palladium旗下鞋款不只防水靴，還有如防水鞋以及一般休閒鞋、皮鞋和涼拖鞋等，一雙鞋定價從1099元至4680元間，其中最被推薦的「橘標防水」和「赤標防水」系列，根據不同鞋款與設計，價位通常落在3280元至4680元，不過官網或各大電商平台經常推出特價，也有許多人前往Outlet等商場撿便宜。目前官網正有機會以3000初的價格，就買到4380元的黃金大底赤標防水鞋。
Palladium在市面上普遍受到好評，經典法式軍靴設計，不管是日常通勤或是戶外輕旅行都非常時尚好穿，加上橘標防水系列表現優異，能夠應付連日大雨，就算在雪地也能勝任，且相較於一般厚重軍靴，鞋底輕量化超乎預期不會過硬，長時間行走不容易感到疲累，「外型好看，很好穿，防水OK」、「我有一雙覺得很耐操，我朋友穿去北海道踩雪也沒濕」。
但也有一票人認為，雖然Palladium防水性能沒有話說，但抓地力較差，如果是雨天在磁磚等地方容易打滑，瞬間變成「溜冰鞋」，加上部分鞋底使用橡膠底，隨著時間老化較容易有「開口笑」狀況，讓接縫處裂開而進水，導致有些人為了避免磨損，只等到雨天才敢拿出來穿。