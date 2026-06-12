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下雨天鞋子都穿哪雙？「梅雨新戰鞋」是它：好穿到買6雙

▲Palladium防水靴與防水鞋近年爆紅，成為許多年輕人的愛鞋。（圖／Palladium Boots Taiwan臉書）

「Palladium 防水系列，我總共買過六雙了，從不讓人失望，防水性能好，而且超級輕，就算是靴子穿一整天也不會有負重感」、「我是買防水款的，還蠻耐操的啊！穿了一年多沒啥問題」

Palladium成台灣人雨天神鞋！橘標防水爆紅：一雙破4000元才能入手

▲「Palladium」是來自於法國的軍靴品牌，外型延續法式軍靴的簡約設計幾何線條鞋身與俐落剪裁，能很好地修飾腿部比例，防水功能更是被公認十分厲害。（圖／Palladium Boots Taiwan臉書）

其中最被推薦的「橘標防水」和「赤標防水」系列，根據不同鞋款與設計，價位通常落在3280元至4680元，不過官網或各大電商平台經常推出特價，也有許多人前往Outlet等商場撿便宜。目前官網正有機會以3000初的價格，就買到4380元的黃金大底赤標防水鞋。

▲目前官網正推出特價，有機會以3000初的價格就買到4380元的黃金大底赤標防水鞋。（圖／Palladium官網）

Palladium真實評價曝光！過來人狂點「2問題」：秒變溜冰鞋

但抓地力較差，如果是雨天在磁磚等地方容易打滑，瞬間變成「溜冰鞋」，加上部分鞋底使用橡膠底，隨著時間老化較容易有「開口笑」狀況

下雨天最厭惡的就是鞋子濕掉，為了避免鞋款進水，「雨天防水鞋」成為了通勤族與機車族的新救星，，廣獲許多人稱讚「真的有料！」有網友日前在Threads好奇發問，表示想找一雙外型好看，又兼具防水功能的鞋子，強調「下雨不是淋濕就是踩到水，好清理很重要」，希望能找到一雙好看又防水的下雨天神鞋，因此發文尋求大家意見。貼文曝光後，隨即引起眾人熱烈討論，「Palladium」鞋款被許多人推薦，該牌以極具防水性質聞名，在網路有不少人稱讚、「推，我是買基礎款，冬天穿在基隆走跳OK」、「走一整天腳也沒濕掉，防水有料」。據了解，「Palladium」是來自於法國的軍靴品牌，最初成立於1920年，傳承自原先製作飛機輪胎的專業技術與材質知識，造就底下鞋款相當耐用與防護力，Palladium軍靴系列廣受民眾歡迎，外型延續法式軍靴的簡約設計幾何線條鞋身與俐落剪裁，能很好地修飾腿部比例，Palladium旗下鞋款不只防水靴，還有如防水鞋以及一般休閒鞋、皮鞋和涼拖鞋等，一雙鞋定價從1099元至4680元間，Palladium在市面上普遍受到好評，經典法式軍靴設計，，長時間行走不容易感到疲累，「外型好看，很好穿，防水OK」、「我有一雙覺得很耐操，我朋友穿去北海道踩雪也沒濕」。但也有一票人認為，雖然Palladium防水性能沒有話說，，讓接縫處裂開而進水，導致有些人為了避免磨損，只等到雨天才敢拿出來穿。