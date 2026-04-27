開工好天氣，根據星巴克官網，今（27）日周一咖啡優惠，全台門市「星巴克買一送一」，大杯55元起最便宜買法，使用uniopen聯名卡爽喝飲料好友分享。路易莎咖啡表示，自然穀香「蕎麥新品」2款開喝。
星巴克：買一送一！最便宜大杯55元起 全台門市咖啡優惠
星巴克表示，今周一開工不憂鬱，爽喝「星巴克買一送一」咖啡優惠有最便宜買法！uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好：平均每一大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元起，「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元，消暑星冰樂最便宜「香草風味」62.5元，今年新品「蘋果山茶花風味美式」67.5元、「濃萃義式厚那堤」92.5元。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
路易莎：自然穀香「蕎麥新品」開喝！
迎接初夏好天氣，路易莎咖啡創新開喝「蕎麥」自然穀香新品，「寒天檸香蕎麥冰茶」清爽解膩帶有微酸檸檬香氣，搭配Q彈寒天晶球滿足咀嚼控；「黃金蕎麥醇乳」則以溫潤奶香搭配堅果穀物風味。
路易莎新品上市，大杯「寒天檸香蕎麥冰茶」65元、大杯「黃金蕎麥醇乳」60元。即日起，凡點購冰飲，皆可加價10元升級添加「寒天晶球」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，今周一開工不憂鬱，爽喝「星巴克買一送一」咖啡優惠有最便宜買法！uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好：平均每一大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元起，「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元，消暑星冰樂最便宜「香草風味」62.5元，今年新品「蘋果山茶花風味美式」67.5元、「濃萃義式厚那堤」92.5元。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
路易莎：自然穀香「蕎麥新品」開喝！
迎接初夏好天氣，路易莎咖啡創新開喝「蕎麥」自然穀香新品，「寒天檸香蕎麥冰茶」清爽解膩帶有微酸檸檬香氣，搭配Q彈寒天晶球滿足咀嚼控；「黃金蕎麥醇乳」則以溫潤奶香搭配堅果穀物風味。
路易莎新品上市，大杯「寒天檸香蕎麥冰茶」65元、大杯「黃金蕎麥醇乳」60元。即日起，凡點購冰飲，皆可加價10元升級添加「寒天晶球」。