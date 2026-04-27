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麥當勞：機動戰士鋼彈聯名！4/29開賣公仔特餐、馬克杯、主題餐廳

▲麥當勞重磅聯名日本《機動戰士鋼彈》。（圖／麥當勞提供）

▲左起：「M Striker突擊版」鮮明強烈對比色呈現RX-78-2戰鬥魂、深沉「M Blade暗影版」凸顯機體銳利的線條結構。（圖／麥當勞提供）

台灣麥當勞限定「RX-78-2 Gundam公仔」4/29開賣！

▲台灣麥當勞獨家「鋼彈雙機體馬克杯組」5/6開賣。（圖／麥當勞提供）

台灣麥當勞獨家「鋼彈雙機體馬克杯組」5/6開賣！

鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」！RX-78-2鋼彈1:10實體立像

▲麥當勞台北昆明餐廳將變身鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」，初代RX-78-2鋼彈1:10實體立像將坐鎮。（圖／麥當勞提供）

麥當勞鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」 資訊

▲摩斯漢堡新品「極上天丼珍珠堡」、「韓式燒肉珍珠堡」、「韓式豚肉珍珠堡」。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯漢堡：「極上天丼珍珠堡」新品開賣！雞塊兄弟吊飾好萌

雞塊＋3塊方塊薯餅＋大杯冰紅茶」239元。



「韓式燒肉珍珠堡」則吃得到辛香韓式辣醬與爽脆泡菜，還有濃郁「韓式豚肉珍珠堡」，MOS會員嚐鮮優惠券，「極上天丼珍珠堡＋6塊摩斯 雞塊＋3塊方塊薯餅＋大杯冰紅茶」239元。早餐則有「法式蕈菇蛋堡」搭配淡雅雪莉酒香的雪莉芥末醬，MOS新品指定套組優惠券嚐鮮價99元。



摩斯漢堡也有周邊商品了，5月15日將推出「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾，每組售價599元，一次擁有5 隻觸感飽滿柔軟的MOS Friends雞塊兄弟絨毛玩偶，每隻均附金屬掛勾吊飾環還可當作鑰匙圈。摩斯漢堡會員可以摩斯金點3點加 價449元兌換或於店內完成任一消費，即可用加購價499元入手 。



▲「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾每組售價599元，或於店內完成任一消費可加購價499元入手。（圖／摩斯漢堡提供）



台灣麥當勞表示，首度攜手日本傳奇動漫IP《機動戰士鋼彈》，大型系列夢幻聯名活動4月29日起開賣，辣味四盎司牛肉堡「鋼彈聯名特餐」、台灣限定RX-78-2 Gundam公仔（M Striker突擊版／M Blade暗影版），5月6日加碼「鋼彈雙機體馬克杯組」RX-78-2鋼彈與夏亞專用薩克雙陣營設計，麥當勞昆明店變身期間限定鋼彈主題旗艦餐廳展出初代RX-78-2鋼彈1:10實體立像一次整理。日本動漫史上橫跨世代、歷久不衰的傳奇經典角色《機動戰士鋼彈》，重磅登陸台灣麥當勞！不只有「鋼彈聯名特餐」開吃辣味四盎司牛肉堡，更以地球聯邦與吉翁公國雙陣營的視覺元素打造聯名限定包裝，包括外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等，都換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計。隨餐加購台灣限定RX-78-2 Gundam公仔（M Striker突擊版／M Blade暗影版），5月6日加碼「鋼彈雙機體馬克杯組」RX-78-2鋼彈與夏亞專用薩克雙陣營設計。還有RX-78-2鋼彈1:10實體立像坐鎮麥當勞昆明餐廳，期間限定鋼彈主題旗艦店快朝聖。◾️台灣麥當勞4月29日上午10:30起（或售完為止），開賣《機動戰士鋼彈》聯名周邊商品：1、（共兩款，可挑款），單層319元起、雙層359元起。台灣麥當勞與《機動戰士鋼彈》獨家推出兩款 RX-78-2 Gundam特殊配色公仔，「M Striker突擊版」及「M Blade暗影版」，在經典 RX-78-2 鋼彈機體造型上融入麥當勞品牌元素，打造台灣獨家特殊配色，鋼彈粉絲必收藏。2、（可挑款，每套餐限購1只，每人單筆消費限購6個，不限款式，不包含鋼彈聯名特餐）。◾️台灣麥當勞5月6日 上午10:30起（或售完為止），餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用），（每套餐限購1組，單購價550元，每人每筆消費限購4組，不包含鋼彈聯名特餐）。◾️西門町麥當勞台北昆明餐廳將變身鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」，一樓落地窗與入口處有著守護地球聯邦的RX-78-2鋼彈，以初代RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像重磅展示，三台自助點餐機上的半身鋼彈像更如同駕駛艙操作介面般呼應主題，觀景窗上還可看到地球聯邦正從宇宙返回的壯闊場景。2樓每幅畫框如同基地的觀景窗，呈現野心勃勃的吉翁公國入侵畫面；樓梯間的牆面則有聯邦與吉翁公國搏鬥的經典場面，象徵步步深入戰場核心。3樓直搗吉翁公國入侵、機體破牆而出的震撼場面。頂層4樓則還原「最後一擊」（ラストシューティング），主角阿姆羅死鬥後，RX-78-2鋼彈的頭、單臂盡失仍奮力擊倒吉翁克，堪稱《機動戰士鋼彈》歷史上最經典場面之一，全台最具沉浸感的鋼彈體驗基地，一定要朝聖。活動時間：4月29日起至5月26日。活動地點：麥當勞台北昆明餐廳（台北市萬華區昆明街92之4號）。摩斯漢堡也有新品4月27日開賣，「極上天丼珍珠堡」嚴選整尾白蝦裹上特製麵衣油炸、搭配海鮮天婦羅與天丼醬，MOS同步發送會員嚐鮮優惠券，「極上天丼珍珠堡＋6塊摩斯