AI髮型分析近期在社群掀起熱潮，前總統蔡英文也親自測試，AI分析結果出爐後，認為她適合鎖骨層次剪、中長捲髮等造型，讓小英幽默回應「我覺得AI不懂我，我還是維持現狀」，引發網友熱烈討論。甚至有人拿立法院長韓國瑜照片分析，AI竟建議他增加髮量、避免全光頭，讓不少人笑翻。
蔡英文「AI命定髮型」竟是長髮！她傻眼了：AI不懂我
蔡英文昨（26）日在Threads分享AI生成的髮型分析圖卡，結果出爐，分析顯示小英為「鵝蛋臉」，臉部比例均衡、額頭略高、下巴線條柔和，因此適合多種造型變化。AI列出她最適合的髮型，包括鎖骨層次剪、中長捲髮、側分短髮與低馬尾，並建議可透過瀏海修飾額頭、增加髮型層次來提升整體動感，避免厚重感。
除此之外，AI認為齊肩直髮、短鮑伯、直長髮與半丸子頭對蔡英文來說屬於普通選項；至於厚重齊瀏海、貼頭直短髮、過長直髮與高馬尾則被列為不建議造型。相反地，中長捲髮能讓蔡英文整體形象更具親和力與溫柔感，不過對於這些建議小英並不買單，還幽默直呼：「我覺得AI不懂我，我還是維持現狀。」
貼文曝光後，引來大量網友留言討論，不少人發現AI推薦的「側分短髮」，其實就是蔡英文長年維持的經典造型，「小英證明了小英頭才是本體」。也有許多人笑喊，「我喜歡現在的小英」、「想看半丸子頭（亂許願）」、「我剛剛以為是網友惡搞，沒想到是本人在亂搞」。
韓國瑜版本全場笑瘋！沈伯洋、陳其邁也有AI髮型分析
討論延燒之下，有網友進一步拿韓國瑜的照片進行AI髮型分析。AI建議韓國瑜應「增加髮量視覺」、「修飾額頭線條」、「提升整體氣質」，而最不適合的造型竟是「全光頭」，讓不少網友看到結果後笑到停不下來，「韓總缺的不是選擇，而是頭髮。」
此外，也有沈伯洋、陳其邁版本的AI髮型分析，沈伯洋適合層次短捲髮、中分自然捲髮以及微分瀏海捲髮，其實和他原本的一頭捲髮相差不大，不建議的髮型則是過長直髮、油頭大背頭、齊瀏海厚重、綁髮造型。而陳其邁最佳建議髮型就是原先的側分層次短髮，以及露額後梳短髮，雖增添了一些幹練味，但失了一點親民感。
「個人髮型分析圖卡」AI指令這樣下！1秒獲得專屬髮型建議
對於「個人髮型分析圖卡」有興趣的讀者，也可以嘗試使用擁有的AI工具帳號來製作，記得要先選擇生成圖片的模型，並提供一張自己的清楚正臉照片，AI完整指令如下：
請根據我上傳的人像照片，製作一張高質感個人髮型分析圖卡。保留主角原本五官、臉型與真實特徵，透過左右或並排對比方式，展示不同髮型套用在主角身上的效果，清楚區分「最適合」、「普通」與「不建議」髮型，讓人一眼看出哪些髮型最修飾臉型、提升氣質與整體顏值。
可比較長髮、短髮、瀏海、捲髮、直髮、層次剪裁、綁髮造型等。版面設計需乾淨時尚、像專業造型顧問報告，整體以視覺呈現為主，只使用簡短標籤，不要加入長段文字。高解析度，資訊清楚，適合社群分享。
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蔡英文昨（26）日在Threads分享AI生成的髮型分析圖卡，結果出爐，分析顯示小英為「鵝蛋臉」，臉部比例均衡、額頭略高、下巴線條柔和，因此適合多種造型變化。AI列出她最適合的髮型，包括鎖骨層次剪、中長捲髮、側分短髮與低馬尾，並建議可透過瀏海修飾額頭、增加髮型層次來提升整體動感，避免厚重感。
除此之外，AI認為齊肩直髮、短鮑伯、直長髮與半丸子頭對蔡英文來說屬於普通選項；至於厚重齊瀏海、貼頭直短髮、過長直髮與高馬尾則被列為不建議造型。相反地，中長捲髮能讓蔡英文整體形象更具親和力與溫柔感，不過對於這些建議小英並不買單，還幽默直呼：「我覺得AI不懂我，我還是維持現狀。」
韓國瑜版本全場笑瘋！沈伯洋、陳其邁也有AI髮型分析
討論延燒之下，有網友進一步拿韓國瑜的照片進行AI髮型分析。AI建議韓國瑜應「增加髮量視覺」、「修飾額頭線條」、「提升整體氣質」，而最不適合的造型竟是「全光頭」，讓不少網友看到結果後笑到停不下來，「韓總缺的不是選擇，而是頭髮。」
此外，也有沈伯洋、陳其邁版本的AI髮型分析，沈伯洋適合層次短捲髮、中分自然捲髮以及微分瀏海捲髮，其實和他原本的一頭捲髮相差不大，不建議的髮型則是過長直髮、油頭大背頭、齊瀏海厚重、綁髮造型。而陳其邁最佳建議髮型就是原先的側分層次短髮，以及露額後梳短髮，雖增添了一些幹練味，但失了一點親民感。
對於「個人髮型分析圖卡」有興趣的讀者，也可以嘗試使用擁有的AI工具帳號來製作，記得要先選擇生成圖片的模型，並提供一張自己的清楚正臉照片，AI完整指令如下：
請根據我上傳的人像照片，製作一張高質感個人髮型分析圖卡。保留主角原本五官、臉型與真實特徵，透過左右或並排對比方式，展示不同髮型套用在主角身上的效果，清楚區分「最適合」、「普通」與「不建議」髮型，讓人一眼看出哪些髮型最修飾臉型、提升氣質與整體顏值。
可比較長髮、短髮、瀏海、捲髮、直髮、層次剪裁、綁髮造型等。版面設計需乾淨時尚、像專業造型顧問報告，整體以視覺呈現為主，只使用簡短標籤，不要加入長段文字。高解析度，資訊清楚，適合社群分享。