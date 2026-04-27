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蔡英文「AI命定髮型」竟是長髮！她傻眼了：AI不懂我

▲AI判定蔡英文為鵝蛋臉，適合多種造型，其中中長捲髮被認為最具親和力。（圖／翻攝自Threads）

韓國瑜版本全場笑瘋！沈伯洋、陳其邁也有AI髮型分析

▲韓國瑜的「AI個人髮型分析圖卡」。（圖／翻攝自Threads）

▲沈伯洋的「AI個人髮型分析圖卡」。（圖／翻攝自Threads）

▲陳其邁的「AI個人髮型分析圖卡」。（圖／翻攝自Threads）

「個人髮型分析圖卡」AI指令這樣下！1秒獲得專屬髮型建議