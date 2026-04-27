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▲塔克簽下的這份4年2.4億美元合約，平均年薪高達6000萬美元。（圖／取自MLB X）

▲小熊媒體在報導中語帶諷刺地表示，道奇隊現在擁有的塔克，是一個「誰都沒看過、甚至連小熊隊都沒見過的版本」。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在今年季前豪擲2.4億美元（約新台幣75.5億元）天價合約，簽下自由球員市場最炙手可熱的外野手塔克（Kyle Tucker），使其成為僅次於大谷翔平、大聯盟年薪史上第2高的球員。然而，開季至今塔克的表現卻令人大跌眼鏡，不僅打擊率在2成出頭徘徊，各項進攻指標也全面下滑。對此，塔克的老東家小熊隊地方媒體毫不留情地直言：「現在看來，讓他在自由市場離開是非常明智的決定。」塔克簽下的這份4年2.4億美元合約，平均年薪高達6000萬美元。換算下來，塔克每分鐘可以賺進114美元（約台幣3605元），相當於每秒入帳1.9美元。如此驚人的薪資水準，自然被寄予帶領道奇打線橫掃聯盟的厚望。然而，現實卻很骨感。29歲的塔克原本以優異的選球與控制好球帶能力著稱，但轉投道奇後，他似乎尚未適應新環境。與此形成強烈對比的是，洋基隊游擊手沃爾皮（Anthony Volpe）去年繳出21轟、72分打點的數據，與塔克的22轟、73分打點相差無幾，但沃爾皮的年薪僅約347.5萬美元。這意味著沃爾皮一整年的薪水，塔克不到一個月就能領到，這也讓外界對這筆投資的CP值產生巨大質疑。在道奇隊為了塔克的低迷手感傷腦腦筋時，小熊隊卻正經歷2016年奪冠以來最長的連勝潮。小熊媒體《FANSIDED CUBBIES CRIB》指出，小熊隊證明了不需要花費破天荒的資金，也能建構出強大的打線。特別是22歲的新秀巴列斯特羅斯（Moises Ballesteros），他在面對右投時展現出的長打實力，被評價為「完美填補了塔克離隊後的空缺」。巴列斯特羅斯在昨日對陣道奇隊的比賽中也擊出全壘打，展現新生代接棒的氣勢。小熊隊目前在得分數（139分）排名國聯第3，展現出極佳的進攻效率。小熊媒體在報導中語帶諷刺地表示，道奇隊現在擁有的塔克，是一個「誰都沒看過、甚至連小熊隊都沒見過的版本」。報導強調，自從道奇開出這份破紀錄合約後，塔克的各項打擊指標都在下滑。儘管球季才剛開始，但塔克能否扛起年薪6000萬美元的招牌，粉碎外界質疑，聯盟都在等著看。只是目前看起來，確實是小熊隊佔了上風。