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全台主要水庫25% 曾文水庫有望達3成蓄水率

中央氣象署今（15）日預估，受到鋒面及西南風影響，全台天氣均不穩定，16日起鋒面遠離，代表今年梅雨季應告一段落，進入「出梅」。據水利署統計，這12天梅雨為全台水庫挹注近6億噸，目前全台主要水庫蓄水率突破25%，而曾文水庫蓄水率也即將突破3成，為南部地區帶來更穩定的水情。氣象署今（15）日表示，今日受西南風影響，易有短延時強降雨，彰化以南、南投地區及澎湖有局部大雨發生的機率；16日起鋒面逐漸遠離，環境偏西南風，中南部地區有短暫陣雨或雷雨；17日水氣再減少，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。據水利署統計，從4日迄今12天，已入庫約4.57億噸、未來入庫約1.37億噸預估總降雨入流量達到5.9億噸。這波雨水對於南部水情幫助大，南化水庫蓄水量更是一口氣成長47.9%；曾文水庫及烏山頭水庫蓄水率增加22.6%。全台主要水庫蓄水率都在25%以上，台中以北的水庫蓄水率均大於7成，而作為台南最大水庫的曾文水庫蓄水率為28.92%，預計蓄水率還是有機會可以突破「3字頭」。梅雨結束之後，台灣進入夏季豐水期，將會有颱風及午後雷陣雨，均對於台灣水情都有相當幫助。