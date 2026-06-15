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▲直升機墜毀在停車場導致車輛接連火，狀況慘烈。（圖／美聯社／達志影像）

奧利佛樹 Oliver Tree Nickell（美國歌手、乘客） 加斯帕爾·普林（阿根廷YouTuber Gaspi、乘客） 盧卡斯·維納萊 Lucas Vignale（乘客） 盧卡斯·布里托·查維斯 Lucas Brito Chaves（巴西音樂製作人與DJ，乘客） 查爾斯·馬西拉克 Charles Marsillac（獨自駕駛的飛行員） 亞歷山德羅·索薩 Alexandre Souza（載著奧利佛樹的飛行員）

▲Oliver Tree生前還留著招牌西瓜皮，正在準備巡演中。（圖／翻攝自IG@olivertree）

▲網紅Gaspi粉絲眾多，光是IG就有335萬人追蹤。（圖／翻攝自IG@gaspipd）

巴西里約熱內盧昨（14）日上午發生一起嚴重空難，2架直升機在空中不幸相撞墜毀，造成機上6人全數罹難。死亡名單包含以迷因神曲〈Life Goes On〉聞名的32歲美國歌手奧利佛樹（Oliver Tree），以及在各社群平台坐擁超過750萬粉絲的23歲阿根廷知名YouTuber 「Gaspi」（本名Gaspar Prim Díaz）。事故引發大火並波及地面數十輛電動車，巴西官方目前已針對這起空中相撞原因展開全面調查。根據CNN巴西與美聯社報導，這起悲劇發生於當地時間週日上午8點59分，兩架直升機在里約西南部的雷克雷尤杜斯班德蘭蒂斯（Recreio dos Bandeirantes）上空相撞。目擊者表示兩架飛機因此失控，最後雙雙墜地，陷入一片火海，恐怖場景讓人看了心驚膽跳。據悉，直升機墜落在租給中國汽車製造商比亞迪（BYD）的院子兼經銷商停車場內。猛烈大火迅速吞噬了現場停放的客車，至少燒毀了20輛車。專家指出，電動車內的鋰離子電池因破裂引發二次爆炸，釋放出極端高溫與有毒氣體，讓消防隊的撲滅行動面臨極大挑戰，火勢直到上午10點左右才被完全控制。初步調查顯示，兩架直升機的搭乘人數分配並不平均。其中一架載滿乘客的直升機是從里約科斯塔佛得角的曼加拉蒂巴市（Mangaratiba）起飛，該路線常被尋求避開地面塞車的藝人與富商使用；而第二架直升機在事發時則是處於獨飛狀態，機上僅有飛行員一人。里約警方與航空主管機關核對乘客名單後，確認兩架飛機上的6人已不幸全數罹難。名單包括：由於撞擊力道猛烈且伴隨大火，警方指出，截至目前仍無法透過肉眼確認罹難者遺體身分，法醫調查與鑑定工作仍在持續進行中。Oliver Tree本名Oliver Tree Nickell，2016年憑藉短影音平台Vine與單曲〈When I'm Down〉走紅。他以招牌的西瓜皮髮型、誇張的80年代復古運動服飾，成功將網路惡搞文化與迷因行銷結合，打造出極具辨識度的個人品牌。在演藝生涯中，他在Atlantic Records旗下共推出4張錄音室專輯，包括《Ugly Is Beautiful》以及今年4月甫發行的最新專輯《Love You Madly, Hate You Badly》。他的音樂在Spotify上擁有超過1100萬的月聽眾，代表作品〈Life Goes On〉與〈Miss You〉在YouTube上分別累積突破4.64億與3.82億次驚人觀看數，也經常被拿來當短影音配樂，不少台灣人應該都聽過。而Oliver Tree近期正進行世界巡迴演出，6月4日才剛在布宜諾斯艾利斯表演，6月6日則移師巴西聖保羅。週六他還在Instagram上分享了自己在巴西社區踢足球的開懷影片，原定7月1日要前往里斯本開唱，不料這段影片竟成了他生前的最後身影。《好萊塢報導》已向其經紀人求證，目前尚未獲得官方回應。巴西相關單位則表示，已全面展開調查，要釐清這起兩機相撞的真相。同樣罹難的名人還有年僅23歲的阿根廷數位內容創作者Gaspar Prim Díaz，他以獨特的酸幽默和娛樂形式爆紅，網名為Gaspi，在YouTube、Instagram等全社群平台合計超過750萬粉絲。他最著名的標誌是在布宜諾斯艾利斯街頭與陌生人互動，並總是以「buenass」這句流行語開啟對話。雖然他曾因影片具爭議性遭到平台制裁，還曾在顛峰期因心理健康挑戰而短暫隱退，但他還是很快就調整好狀態，在2024年初重回大眾視野後，近年更在西班牙業餘拳擊賽事《La Velada del Año 2025》中亮相，展現多元影響力。Gaspi的死訊曝光後，阿根廷串流頻道Blender在X平台上發文痛心哀悼：「感謝你的藝術、你的魔力與你的細膩感受力，我們每一個人都會想念你。」