台股高股息投資人注意！今（15）日迎來群益台灣精選高息（00919）除息前的關鍵抉擇日。根據群益投信官方公告，00919 本次每受益權單位預估配發金額為 1.00 元，創下該檔單季配息紀錄，引發市場擁 131 萬名受益人高度關注。投資人若欲參與本次的收益分配，今日即為最後買進日。此外，同樣迎來除息旺季的大華優利高填息 30（00918）也公告配發 1.26 元緊接在後，形成六月台股兩大熱門高股息除息焦點。
🟡 00919配息時程與歷史紀錄一覽
00919 採季配息制度，固定於每年的 3、6、9、12 月進行除息。本次除息交易日定於 6 月 16 日，配息發放日則預計為 7 月 13 日。回顧歷史配息表現，00919 在 2024 年共配發 2.8 元，2025 年四個季度則分別配發 0.72 元、0.72 元、0.54 元與 0.54 元，本次配發 1 元顯示其收益平準金之運作機制。
此外，根據官方最新公告之配息組成顯示，00919 本次配息來源全數來自「資本利得（價差）」。理財專家指出，包含將在明（16）日同天除息的主動型 ETF 統一台股增長（00981A）在內，近期不少台股 ETF 配息皆以資本利得為主。由於目前台灣免徵證券交易所得稅，因此這類全數由資本利得組成的股息，將不列入個人的綜合所得稅計算，同時也無需繳納二代健保補充保費，在稅務與規費層面上，提供長線存股族作為資金配置的評估考量。
🟡 最新換股名單：成分股十八進十八出
隨著除息日到來，00919 也在 6 月完成每半年一次的成分股例行調整，本次共計更換 18 檔持股，選股邏輯在金融、電子與非金電三大板塊間進行了更為均衡的配置：
新增成分股： 廣達、瑞昱、聯強、鈊象、和碩、凱基金、大成、東陽、遠東新、正新、興富發、潤弘、統一證、中租-KY、來億-KY、富邦媒、豐泰、裕融。
刪除成分股： 聯電、漢唐、卜蜂、大成鋼、創見、陽明海運、文曄、順達、大聯大、世界、群益證、瑞儀、力成、台表科、群電、台灣虎航、長華、可寧衛。
官方經理人指出，本次調整核心在於超前部署未來具備獲利成長的高息潛力股，並果斷剔除股價已被推高、但配息率未同步跟上的個股。
🟡 下檔配息1.26元接力：00918強攻填息
緊接在 00919 之後，同為市場焦點的大華優利高填息 30（00918）也將於6 月 18 日除息，最後買進日是 6 月 17 日，而發放日則在 7 月 13 日。00918 本次公告配發金額高達 1.26 元，其選股特色在於篩選高股息的同時，特別納入「歷史填息率」作為過濾因子。目前第一大成分股為被動元件龍頭國巨，並重倉布局金融保險與老 AI 概念股。觀察其過去四季紀錄，分別花費 41 天、26 天、18 天及 22 天完成填息，展現抗跌防守與填息能力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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00919 採季配息制度，固定於每年的 3、6、9、12 月進行除息。本次除息交易日定於 6 月 16 日，配息發放日則預計為 7 月 13 日。回顧歷史配息表現，00919 在 2024 年共配發 2.8 元，2025 年四個季度則分別配發 0.72 元、0.72 元、0.54 元與 0.54 元，本次配發 1 元顯示其收益平準金之運作機制。
此外，根據官方最新公告之配息組成顯示，00919 本次配息來源全數來自「資本利得（價差）」。理財專家指出，包含將在明（16）日同天除息的主動型 ETF 統一台股增長（00981A）在內，近期不少台股 ETF 配息皆以資本利得為主。由於目前台灣免徵證券交易所得稅，因此這類全數由資本利得組成的股息，將不列入個人的綜合所得稅計算，同時也無需繳納二代健保補充保費，在稅務與規費層面上，提供長線存股族作為資金配置的評估考量。
隨著除息日到來，00919 也在 6 月完成每半年一次的成分股例行調整，本次共計更換 18 檔持股，選股邏輯在金融、電子與非金電三大板塊間進行了更為均衡的配置：
新增成分股： 廣達、瑞昱、聯強、鈊象、和碩、凱基金、大成、東陽、遠東新、正新、興富發、潤弘、統一證、中租-KY、來億-KY、富邦媒、豐泰、裕融。
刪除成分股： 聯電、漢唐、卜蜂、大成鋼、創見、陽明海運、文曄、順達、大聯大、世界、群益證、瑞儀、力成、台表科、群電、台灣虎航、長華、可寧衛。
官方經理人指出，本次調整核心在於超前部署未來具備獲利成長的高息潛力股，並果斷剔除股價已被推高、但配息率未同步跟上的個股。
緊接在 00919 之後，同為市場焦點的大華優利高填息 30（00918）也將於6 月 18 日除息，最後買進日是 6 月 17 日，而發放日則在 7 月 13 日。00918 本次公告配發金額高達 1.26 元，其選股特色在於篩選高股息的同時，特別納入「歷史填息率」作為過濾因子。目前第一大成分股為被動元件龍頭國巨，並重倉布局金融保險與老 AI 概念股。觀察其過去四季紀錄，分別花費 41 天、26 天、18 天及 22 天完成填息，展現抗跌防守與填息能力。
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