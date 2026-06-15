中央氣象署表示，未來一周天氣有3階段變化，受鋒面及西南風影響，全台有雨天氣將持續至周三（6月17日），中南部仍須留意局部大雨及短延時豪雨。周四起至端午連假（6月18日至6月21日），天氣逐漸恢復夏季型態，各地多雲到晴，但有午後雷陣雨，高溫上看36度。

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今天天氣：鋒面、西南風夾擊　中南部仍有豪雨

6月15日今天的天氣，氣象署指出，鋒面仍在北部海面，西南風持續影響，各地天氣不穩定，西半部、宜蘭及外島容易有陣雨或雷雨，花東也有局部短暫陣雨，尤其中南部有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部及宜蘭也可能有局部大雨，請留意積淹水現象，雷雨區內請注意雷擊及強陣風。

溫度方面，各地夜晚及清晨低溫約24到26度，而白天西半部及宜蘭高溫約27至29度，花東29到31度。

▲未來一周天氣有3階段變化，全台有雨天氣持續至周三，端午連假恢復夏季型態，各地多雲到晴，但有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲未來一周天氣有3階段變化，全台有雨天氣持續至周三，端午連假恢復夏季型態，各地多雲到晴，但有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
今天空氣品質

良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、金門、澎湖
普通：北部、馬祖

環境部提及，鋒面位於臺灣北部海面及西南風影響，環境風場為西南風，北部擴散條件稍差，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

明天天氣：鋒面遠離還是有雨　中南部大雨持續

6月16日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸遠離，但西南風持續影響，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）
▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）
一周天氣：周四放晴　端午連假高溫悶熱

氣象署提醒，周三中南部降雨稍微趨緩，但仍有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴，但要防範午後局部大雨。各地氣溫漸回升到31至32度。

周四開始至端午連假，台灣天氣重「回夏天、午後雷雨」的型態，各地恢復為多雲到晴，南部沿海清晨有零星短暫陣雨，中部以北、東北部、各山區午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫炎熱，高溫來到32至33度以上，局部地區有機會來到36度。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...