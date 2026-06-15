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今天天氣：鋒面、西南風夾擊 中南部仍有豪雨

▲未來一周天氣有3階段變化，全台有雨天氣持續至周三，端午連假恢復夏季型態，各地多雲到晴，但有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：鋒面遠離還是有雨 中南部大雨持續

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周四放晴 端午連假高溫悶熱

中央氣象署表示，未來一周天氣有3階段變化，受鋒面及西南風影響，全台有雨天氣將持續至周三（6月17日），中南部仍須留意局部大雨及短延時豪雨。周四起至端午連假（6月18日至6月21日），天氣逐漸恢復夏季型態，各地多雲到晴，但有午後雷陣雨，高溫上看36度。6月15日今天的天氣，氣象署指出，鋒面仍在北部海面，西南風持續影響，各地天氣不穩定，西半部、宜蘭及外島容易有陣雨或雷雨，花東也有局部短暫陣雨，尤其中南部有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部及宜蘭也可能有局部大雨，請留意積淹水現象，雷雨區內請注意雷擊及強陣風。溫度方面，各地夜晚及清晨低溫約24到26度，而白天西半部及宜蘭高溫約27至29度，花東29到31度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、金門、澎湖北部、馬祖環境部提及，鋒面位於臺灣北部海面及西南風影響，環境風場為西南風，北部擴散條件稍差，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。6月16日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸遠離，但西南風持續影響，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。氣象署提醒，周三中南部降雨稍微趨緩，但仍有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴，但要防範午後局部大雨。各地氣溫漸回升到31至32度。周四開始至端午連假，台灣天氣重「回夏天、午後雷雨」的型態，各地恢復為多雲到晴，南部沿海清晨有零星短暫陣雨，中部以北、東北部、各山區午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫炎熱，高溫來到32至33度以上，局部地區有機會來到36度。