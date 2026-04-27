中央氣象署表示，未來一周天氣呈現「先穩定、後轉雨、再回暖」的節奏，周二（4月28日）前各地天氣溫暖穩定，周三（4月29日）鋒面通過、東北季風增強，全台轉為濕涼型態，氣溫明顯下降；勞動節連假前期（5月1日至5月2日）短暫回穩，周日（5月3日）另一波鋒面接近，降雨機率再度提高。
今天天氣：早晚溫差大 全台大晴天
4月27日今天的天氣，氣象署指出，各地晴到多雲，僅花東、恆春半島及午後各山區有零星短暫陣雨；夜晚清晨天氣仍較涼，各地低溫約17至21度，白天溫暖偏熱，各地高溫約27至32度，中南部近山區會更高一些，日夜溫差大，外出請適時調整穿著。
今天空氣品質
普通：宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；夜晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：水氣稍增 東部有局部雨
4月28日明天的天氣，氣象署說明，西半部日夜溫差大，環境吹偏東風到南風，水氣稍增，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：周三、周四全台有雨 勞動節放晴
氣象署提及，周三、周四有鋒面通過、東北季風增強，西半部整天有短暫陣雨或雷雨，中部以北需留意局部較大雨勢，東半部降雨也明顯增加；氣溫方面，中部以北、東半部明顯轉涼，低溫下探20度左右，北部與宜蘭白天高溫也只有22度，體感落差顯著。
周五勞動節連假開始，天氣將短暫回穩，隨著東北季風減弱，各地氣溫逐步回升，天氣轉為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，中南部山區午後仍可能出現局部降雨，整體而言適合安排戶外活動。
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4月27日今天的天氣，氣象署指出，各地晴到多雲，僅花東、恆春半島及午後各山區有零星短暫陣雨；夜晚清晨天氣仍較涼，各地低溫約17至21度，白天溫暖偏熱，各地高溫約27至32度，中南部近山區會更高一些，日夜溫差大，外出請適時調整穿著。
普通：宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；夜晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
4月28日明天的天氣，氣象署說明，西半部日夜溫差大，環境吹偏東風到南風，水氣稍增，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：周三、周四全台有雨 勞動節放晴
氣象署提及，周三、周四有鋒面通過、東北季風增強，西半部整天有短暫陣雨或雷雨，中部以北需留意局部較大雨勢，東半部降雨也明顯增加；氣溫方面，中部以北、東半部明顯轉涼，低溫下探20度左右，北部與宜蘭白天高溫也只有22度，體感落差顯著。
周五勞動節連假開始，天氣將短暫回穩，隨著東北季風減弱，各地氣溫逐步回升，天氣轉為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，中南部山區午後仍可能出現局部降雨，整體而言適合安排戶外活動。