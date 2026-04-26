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AI造型師社群爆紅！客觀建議不一定輸給真人

只要給出一張照片並且輸入指令，AI就能夠幫你搭配「最適合」、「普通」以及「不建議」的造型

給出的建議不見得會比真人顧問還差。

▲你是否對於你現在的造型已經感到很膩？不妨可以使用AI造型師咒語，讓自己有改頭換面的機會。（示意圖／PhotoAC）

ChatGPT以及Gemini都能當你的造型師！圖卡指令、步驟一覽

ChatGPT以及Gemini都可以，記得都要選生成圖片的模型再輸入指令

女生版本：

男生版本：

▲打開ChatGPT、Gemini等AI工具輸入指令，就能夠得到自己專屬的個人髮型分析報告，連長輩都瘋玩！（圖/ChatGPT生成/記者張嘉哲監製）

個人髮型分析圖卡蔡依林、周杰倫實測！不適合髮型真的中肯

不建議的則是有超短髮、蓬鬆捲髮等，的確都不太符合蔡依林在螢光幕的形象。

▲ChatGPT使用的是蔡依林的照片當範本，每一種類別AI造型師都有提供4種選擇，不建議專區以短髮、過度捲髮為主。（圖/GhatGPT生成/記者張嘉哲監製）

結果周杰倫最不適合的就是超短髮寸頭，因為會暴露臉型缺點，顯得太單薄，無法展現立體五官特色。

▲Gemini製作出來的髮型圖卡則為橫圖，判定周杰倫最不適合的髮型就是寸頭，也同樣相對中肯。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

男生髮型兩側推高、女生總是只有妹妹頭瀏海是不是超無聊？以往為了改變外貌，總是會尋求髮型師幫忙看看哪個造型適合自己，然而近日在社群掀起一波「AI造型師」的熱潮，連長輩都好奇跟著瘋玩！只要簡單輸入圖片跟指令，立刻就可以配對出自己合適的、不合適的髮型有哪些！《NOWNEWS》就整理生成圖表步驟、髮型指令以及實測，帶讀者一文看懂。近日有不少網友在社群分享自己被「AI造型師」改造的圖表，，直接自己看到成果照，遠比被設計師決定造型弄出來後悔好。加上AI能夠讀取照片中的HEX十六進位色碼，精準分析皮膚、瞳孔與髮色的RGB數值，透過客觀判定膚色的冷暖、明度，再結合語言模型推論，而如果你也想要擁有一張「個人髮型分析圖卡」，首先登入你自己擁有的AI工具帳號，，不到一分鐘的時間，一張個人髮型分析圖卡就會出爐！以下是近日在社群爆紅的AI造型師指令：請根據我上傳的人像照片，製作一張高質感個人髮型分析圖卡。保留主角原本五官、臉型與真實特徵，透過對比方式展示不同髮型，清楚區分『最適合』、『普通』與『不建議』，可比較長短髮、瀏海、捲髮等，版面設計需乾淨時尚、像專業顧問報告。請根據我上傳的人像照片，製作一張高質感個人髮型分析圖卡。保留主角原本五官、臉型與真實特徵，透過對比方式展示不同髮型，清楚區分『最適合』、『普通』與『不建議』，可比較寸頭、油頭、韓系瀏海、逗號瀏海、中分瀏海等，版面設計需乾淨時尚、像專業顧問報告。《NOWNEWS》記者也實際使用蔡依林以及周杰倫的照片，在ChatGPT以及Gemini上各製作一張「個人髮型分析圖卡」，ChatGPT使用的是蔡依林的照片，每一種類別AI造型師都有提供4種選擇，其中蔡依林就是最適合中長髮的髮型，而Gemini則是使用周杰倫當成模板，跑出來是橫圖的推薦，髮型選擇上也有6種可以選，如果想要多比較髮型，在指令上可以多輸入一些。經過實測，記者認為建議的確相當中肯，如果你也想要換掉你長久的造型，或許這個AI造型師能夠幫你一把也說不定，趕快去玩看看吧！