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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平今（11）日再度以球迷最熟悉的「投打二刀流」完全體身分出擊。在投手丘上，大谷前5局主投表現傑出、狂飆4次三振，僅在4局下被海盜隊菜鳥卡里漢（Tyler Callihan）擊出生涯首轟失掉1分，靠著隊友火力支援，投完5局仍保有勝投資格。然而，此役最震撼全場的一幕，莫過於「打者翔平」本季第12號全壘打在即將出牆的瞬間，硬生生遭到匹茲堡海盜隊外野手雷諾茲（Bryan Reynolds）上演五星級極限美技沒收，讓大谷也只能望球興嘆。這起精采絕倫的攻防戰發生在3局上半，當時道奇隊在2出局後攻占一壘，輪到大谷翔平步入打擊區，迎戰海盜隊的火球男瓊斯（Jared Jones）。首打席吞下三振的大谷，這次展現了極佳的纏鬥耐心，在與投手鏖戰了7顆球後，敏銳地鎖定了一顆高達99.4英里（約159.9公里）且略為偏向紅中位置的四縫線速球，大棒一揮。這記豪邁揮棒伴隨著清脆的擊球聲，小白球帶著高達，直直朝著左外野深遠處飛去。這顆球的飛行距離長達383英尺（約116.7公尺），眼看就要形成一發打破僵局的突破性全壘打，現場球迷紛紛起立歡呼，準備迎接這發賽季第12轟的誕生。然而，海盜隊外野手雷諾茲並未放棄，他一路緊盯著這顆強勁的飛球，迅速向後退步直奔外野警戒區。就在小白球即將越過全壘打牆的最後一刻，雷諾茲背對著牆面、精準算準時機奮力一躍，在半空中伸長手臂，將這發近乎大局已定的全壘打「憑空攔截」，穩穩地沒收進手套中。這個不可思議的超神空中抓飛鳥美技，不僅直接蒸發了大谷翔平即將到手的長打，更一舉瓦解了球隊可能掉分的巨大危機，引發海盜主場觀眾一陣瘋狂驚呼。雖然大谷因此遺憾少了一發紀錄，所幸道奇隊在4局上靠著費里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）以及塔克（Kyle Tucker）的安打串連一舉攻下2分，最終在5局結束時，仍以2：1暫時領先海盜，讓大谷翔平得以帶著勝投資格繼續在投手丘上奮戰。