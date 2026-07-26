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▲王凱驚傳逝世，生前最後一篇發文停留在4月28日，談及失去自信與追尋陽光的人生體悟。（圖／翻攝自王凱IG）

八點檔男星王凱今（26）日驚傳逝世，享年43歲，消息震驚演藝圈。王凱近年演出三立八點檔《百味人生》，也是目前劇情主要角色之一，未料卻傳出噩耗，令人相當不捨。而回顧他的社群平台，最後一次更新停留在4月28日，一篇談論「自信」的貼文，如今再看更令不少粉絲鼻酸。王凱4月28日在IG分享心情，坦言近來常思考「自信」這件事。他表示，從小到大總能自然走進人心，也很享受別人給予的笑容，因此習慣把快樂分享給大家，希望替別人開啟美好的一天。不過他也感嘆，「有一天，這個與生俱來的能力，好像突然消失了，留下的，是失去自信後的尷尬。」他認為，這或許是成長的一部分，「上天給了我自信，也在某一天把它拿走，但我正在一步一步把它找回來。」貼文最後，他寫下，「現在的我更確定，如果我沒有成為陽光的天賦，那我就選擇追著陽光走。也許逆光的剪影，會讓我更喜歡現在的自己。那你們的陽光，是長什麼樣子的呢？」如今成為生前最後發文，讓許多粉絲看了格外感傷。王凱近年投入三立八點檔《百味人生》拍攝，也是目前劇情的重要角色之一，沒想到昨天才收工，今天便傳出離世消息。三立回應表示：「據了解，王凱昨天下午五點多收工離開，但今天下午通告前接獲經紀人告知此噩耗。《百味人生》劇組深表意外與遺憾，王凱也是現在劇情的主要角色之一，劇組除了緊急應變，後續也會協助家屬處理後事；謝謝王凱對《百味人生》的付出，也請家屬節哀。」