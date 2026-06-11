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美國5月份通膨CPI數據不理想，加上中東局勢再度緊張，美股週三急挫，道瓊工業指數狂瀉近千點，失守5萬點整數大關。綜合《CNBC》等外媒報導，本週美軍阿帕契直升機在荷姆茲海峽遭伊朗無人機擊落，美國中央司令部（U.S. Central Command ）隨即對伊朗發動空襲以示報復。美國總統川普並放話將對伊朗發動「猛烈攻擊」，指控伊朗花了太長時間來達成協議，現在必須付出代價。投資顧問公司Argent Capital Management經理埃勒布魯克（Jed Ellerbroek）坦言，伊朗戰爭的走向確實意義重大，投資人要麼就相信川普能處理好這件事、荷姆茲海峽終將重新開放，但如果情況不是這樣，油價似乎又會大幅上漲，這種投資環境很難讓人感到真正安心。10日收盤，美股道瓊工業指數重挫953.33點或1.87%，報49918.78點；那斯達克指數下跌509.32點或1.98%，報25169.50點；標普500指數下跌119.66點或1.62%，報7266.99點；費城半導體指數大跌451.35點或3.57%，報12206.46 點。油價部分，西德州原油（WTI）期貨上漲2.07%，每桶收在90.03美元；布蘭特原油價格則上漲1.8%，每桶收在93.10美元。此外，隨著華爾街紛紛押注聯準會（Fed）將升息，金價亦跌至年內最低點，每盎司跌穿4100美元，白銀、比特幣也同步下跌。