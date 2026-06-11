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滯留鋒面下半場將登場！今起開始北抬「重回台灣上空」

▲鋒面本周會在台灣附近游移，並搭配西南風替全台帶來雨勢，周六會是降雨相對較趨緩的時段。（圖／中央氣象署）

梅雨持續5天到下周一！降雨熱區一次看

▲氣象署表示，未來幾天受到鋒面南北徘徊影響，將保持「多雲時雨偶陣晴」天氣型態。（圖／ 中央氣象署﻿）

昨日下午受到滯留鋒面遠離影響，各地迎來降雨空檔期，但根據氣象專家林得恩表示，，提醒民眾外出隨時掌握最新天氣動態。根據氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，滯留鋒面下半場即將登場！根據美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果顯示，林得恩指出，西半部地區、東半部山區將有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機會；進一步觀察發現，周六（13日）鋒面逐漸離開台灣，另一滯留鋒面在華南建立，環境為偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區上半天有零星短暫陣雨，其它地區維持為多雲，午後北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率。緊接著，周日（14日）至下周一（15日）鋒面再度接近，位於台灣北部海面，再加上環境為西南風影響，水氣供輸補給充沛，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時、強降雨發生的機會。北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區持續維持為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。