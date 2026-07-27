位於中太平洋的熱帶擾動於今（27）日凌晨增強為熱帶性低氣壓TD14，預估將於今日發展為「白海豚颱風」。根據氣象專家吳德榮表示，各國模式預測顯示，颱風生成位置靠近「超級聖嬰年」高溫海區，有機會成為典型強又大颱風，但研判路徑對台灣無威脅。
白海豚颱風最快今生成！估強又大：路徑、對台影響一次看
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中太平洋的熱帶擾動，剛跨過換日線，進入西北太平洋，已增強為「熱帶低壓」，今將發展為第13號颱風「白海豚」。
吳德榮指出，根據各國模式模擬顯示，由於其生成位置鄰近「超級聖嬰」的高溫海區，有利其持續增強，而成為典型「大而強」的颱風；不過，各國模式模擬的路經，皆對台無威脅。
今東南部午後雷雨開轟！週四起開始好天氣模式
吳德榮進一步提到，今日偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率；未降雨前、天氣偏熱，要防晒、防中暑。各地氣溫如下：北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至36度。
明日、週三（28、29日）水氣略減，東南部、南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，未降雨前、天氣偏熱，要防晒、防中暑。
從週四開始至週六（29至8月1日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。週日至下週三（2至5日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定、各地晴朗炎熱，都要注意防晒、防中暑。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中太平洋的熱帶擾動，剛跨過換日線，進入西北太平洋，已增強為「熱帶低壓」，今將發展為第13號颱風「白海豚」。
今東南部午後雷雨開轟！週四起開始好天氣模式
吳德榮進一步提到，今日偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率；未降雨前、天氣偏熱，要防晒、防中暑。各地氣溫如下：北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至36度。
從週四開始至週六（29至8月1日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。週日至下週三（2至5日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定、各地晴朗炎熱，都要注意防晒、防中暑。