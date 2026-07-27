位於中太平洋的熱帶擾動於今（27）日凌晨增強為熱帶性低氣壓TD14，預估將於今日發展為「白海豚颱風」。根據氣象專家吳德榮表示，各國模式預測顯示，颱風生成位置靠近「超級聖嬰年」高溫海區，有機會成為典型強又大颱風，但研判路徑對台灣無威脅。

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白海豚颱風最快今生成！估強又大：路徑、對台影響一次看

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中太平洋的熱帶擾動，剛跨過換日線，進入西北太平洋，已增強為「熱帶低壓」，今將發展為第13號颱風「白海豚」。

▲最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中太平洋的熱帶擾動，剛跨過換日線，進入西北太平洋，已增強為「熱帶低壓」，今將發展為第13號颱風「白海豚」。（圖/中央氣象署）
▲最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中太平洋的熱帶擾動，剛跨過換日線，進入西北太平洋，已增強為「熱帶低壓」，今將發展為第13號颱風「白海豚」。（圖/中央氣象署）
吳德榮指出，根據各國模式模擬顯示，由於其生成位置鄰近「超級聖嬰」的高溫海區，有利其持續增強，而成為典型「大而強」的颱風；不過，各國模式模擬的路經，皆對台無威脅。

今東南部午後雷雨開轟！週四起開始好天氣模式

吳德榮進一步提到，今日偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率；未降雨前、天氣偏熱，要防晒、防中暑。各地氣溫如下：北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至36度。

▲本周前半水氣仍多，周三（7月29日）起太平洋高壓增強，各地天氣將逐漸穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲本周前半水氣仍多，周三（7月29日）起太平洋高壓增強，各地天氣將逐漸穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
明日、週三（28、29日）水氣略減，東南部、南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，未降雨前、天氣偏熱，要防晒、防中暑。

從週四開始至週六（29至8月1日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。週日至下週三（2至5日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定、各地晴朗炎熱，都要注意防晒、防中暑。

▲周一南方雲系北移，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周三後天氣會越來越穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周一南方雲系北移，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周三後天氣會越來越穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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