「星巴克買一送一」等到了！根據星巴克官網，今（11）日全台門市上午11點起連續9小時咖啡優惠，爽喝「買一送一」大杯55元起、最便宜星冰樂62.5元，Team Starbucks! 尋找你的神隊友好友分享日；2026 FIFA世界盃明6月12日開打，星巴克則有「全品項85折優惠」盛夏歡聚派對一覽。
星巴克：今買一送一大杯55元起！指定消費送應援足球貼紙
6月迎接世界盃，星巴克一連串應援足球賽事活動登場：
◾️今星巴克買一送一！Team Starbucks! 尋找你的神隊友好友分享日，2026年6月11日（四），活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
同場加映最萌足球員「足球小熊玻璃T
OGO冷水杯」開賣！TEAM STARBUCKS，星巴克Bearista化身足球小熊，立體造型公仔設計的透明玻璃杯身，戴上足球矽膠帽還搭配白綠相間吸管，6月11日正式開賣。
◾️應援足球主題貼紙免費送！6月12日起，
凡購買星巴克兩杯大杯（含）以上全飲品，即可獲得限量「TEAM STARBUCKS 足球主題貼紙」乙份。結合足球元素、Bearis ta小熊與字母設計，限量打造的星巴克「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」，可自由拼貼專屬應援口號、 名字或創意文字，打造獨一無二的咖啡杯風格。
世界盃星巴克85折盛夏歡聚派對！加贈買一送一好友分享券
2026 FIFA世界盃將於台灣時間6月12日凌晨正式開打，星巴克應援足球賽事：
◾️全品項85折加贈買一送一好友分享券！6月12日（五），星巴克盛夏歡聚派對「全品項享85折優惠」（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
活動當天單筆折扣後，消費滿500元，即可獲得大杯（含）以上「好友分享優惠券」一張；消費滿680元，即可獲得「星巴克典藏大禮袋」乙個（可累贈，數量有限贈完為止）。
CAMA CAFE：「咖啡配書香」Readmoo讀墨免費30天
CAMA CAFE表示，攜手Readmoo讀墨打造「咖啡配書香」優惠活動：
◾️免費暢讀30天！6月10日至7月10日，凡於CAMA CAFE門市購買熱飲，皆可獲得限量「聯名杯套」，掃描杯套上專屬QR Code，即可「免費暢讀30天」上百種人氣雜誌。
◾️抽獎電子書閱讀器！6月17日至6月30日，CAMA CAFE會員限定抽獎，全台CAMA CAFE門市購買全新上市的旗艦級手沖精品咖啡「非洲微醺酒香」，
即可獲得抽獎資格。有機會抽中7吋mooInk Nana彩色電子書閱讀器（市價9,999元，共1台）、或6吋mooInk Chill彩色電子書閱讀器（市價8,999元，共4台）。
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2026 FIFA世界盃將於台灣時間6月12日凌晨正式開打，星巴克應援足球賽事：
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