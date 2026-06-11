7-ELEVEN

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▲▲7-11「超值五六日」是6月12日至6月14日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是6月12日至6月16日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是6月10日至6月14日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商「週週超值選」是6月12日至6月14日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於6月11日上午9時開賣美式雞柳400克95元 ，平均單支32元。（圖／美廉社）

▲美廉社APP於6月11日上午9時開賣杜老爺特級冰淇淋桶裝79元。（圖／美廉社）

▲美廉社APP於6月11日上午9時開賣3點1刻微米冷萃咖啡30入185元，平均每包6元。（圖／美廉社）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」來了，6月12日至6月14日限時3天登場。買1送1、買2送2等半價5折好康搶先看。換算成單件平均特價來看，。此外，史迪奇泡泡棒原價119元、特價59元，4.9折比買一送一還划算。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是6月12日至6月16日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是6月10日至6月14日，買1送1商品同樣有辛拉麵平均25元，OKmart推出「週週超值選」，6月12日至6月14日期間，指定商品第2件10元，曠世奇派大雪糕原價49元、平均單支30元；双響泡日式雞白湯麵原價35元、單碗平均23元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，6月11日上午9時開賣美式雞柳400克每包95元，適合氣炸鍋或烤箱快速加熱；杜老爺特級冰淇淋桶裝祭出79元，有瑞士巧克力、香草兩種口味可任選；3點1刻微米冷萃咖啡30入185元，只要冷水沖泡10秒，平均每杯咖啡約6元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。