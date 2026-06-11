伊朗局勢再度惡化，繼美軍阿帕契直升機在荷姆茲海峽遭伊朗無人機擊落，美國總統川普（Donald Trump）放話將對伊朗發動「猛烈攻擊」後，台灣時間週四清晨，美軍再度對伊朗發動新一輪空襲行動。
綜合《路透社》等多家外媒報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）當地時間週三警告，將在當天稍晚對伊朗進行猛烈打擊，轟炸關鍵設施，希望這樣能讓伊朗「做出正確決定」，盡快同意達成協議。
赫格塞斯透露，美軍中央司令部（ U.S. Central Command, CENTCOM）「當晚會很忙」，因為川普已經說了要嚴厲打擊伊朗，軍方也會這樣做，會對那些能夠改善美軍行動環境、削弱伊朗能力的目標進行空襲。
伊朗：放馬過來
伊朗半官方的《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）引述伊朗軍方消息人士的說法，宣稱伊朗武裝部隊已做好充分準備，如果美國人膽敢再採取任何侵略行動，就將再次面臨來自德黑蘭的嚴厲回應。
伊朗軍方警告，美國一旦有動作，伊朗也將瞄準新的美國目標、基地下手。
伊朗多地再傳爆炸聲！美軍中央司令部證實動手了
隨後，伊朗媒體引述多地居民通報，在基什島（Kish Island）、德黑蘭西部、錫里克（Sirik）、米納布（Minab）等地區，都聽到爆炸聲和防空系統啟動的警示聲響。
《伊朗伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）指出，格什姆島（Qeshm）、亨加姆島（Hengam）的爆炸是軍事砲彈攻擊造成的，阿巴斯港（Bandar Abbas）機場和空軍基地附近都聽到多聲爆炸。
伊朗《梅爾通訊社》則報導，伊朗戈爾甘港（Gorgan）亦發生數次爆炸，伊朗和美國軍隊疑似在海上發生衝突。
美國中央司令部證實，奉三軍統帥（川普）之命，其部隊已於美東時間週三下午5點15分，對伊朗境內多個目標發動新一波「自衛打擊」。
美國中央司令部強調，此次行動是對伊朗持續、不斷、無端的侵略行為所做的回應。
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赫格塞斯透露，美軍中央司令部（ U.S. Central Command, CENTCOM）「當晚會很忙」，因為川普已經說了要嚴厲打擊伊朗，軍方也會這樣做，會對那些能夠改善美軍行動環境、削弱伊朗能力的目標進行空襲。
伊朗：放馬過來
伊朗半官方的《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）引述伊朗軍方消息人士的說法，宣稱伊朗武裝部隊已做好充分準備，如果美國人膽敢再採取任何侵略行動，就將再次面臨來自德黑蘭的嚴厲回應。
伊朗軍方警告，美國一旦有動作，伊朗也將瞄準新的美國目標、基地下手。
伊朗多地再傳爆炸聲！美軍中央司令部證實動手了
隨後，伊朗媒體引述多地居民通報，在基什島（Kish Island）、德黑蘭西部、錫里克（Sirik）、米納布（Minab）等地區，都聽到爆炸聲和防空系統啟動的警示聲響。
《伊朗伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）指出，格什姆島（Qeshm）、亨加姆島（Hengam）的爆炸是軍事砲彈攻擊造成的，阿巴斯港（Bandar Abbas）機場和空軍基地附近都聽到多聲爆炸。
伊朗《梅爾通訊社》則報導，伊朗戈爾甘港（Gorgan）亦發生數次爆炸，伊朗和美國軍隊疑似在海上發生衝突。
美國中央司令部證實，奉三軍統帥（川普）之命，其部隊已於美東時間週三下午5點15分，對伊朗境內多個目標發動新一波「自衛打擊」。
美國中央司令部強調，此次行動是對伊朗持續、不斷、無端的侵略行為所做的回應。
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