我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣最賺錢航空公司出爐！單月撈進215億元刷新紀錄

長榮航空3月合併營收達到215.88億，年增18.46%，創下單月新高，其中客運營收140.94億，刷新歷史紀錄

累計今年第一季，營收突破605.16億

▲長榮航空3月合併營收達到215.88億，年增18.46%，創下單月新高，第一季營收衝破605億，也同樣是創單季最高。（圖／長榮航空提供）

四大航空公司全開出漂亮成績！華航緊追長榮也破200億營收

其中華航3月也合併營收達207.85億，同樣也是刷新歷史單月紀錄

▲中華航空3月營收也衝破200億元，緊追在長榮航空後頭，受惠3月賞櫻春遊熱潮，平均載客率都是突破8成以上。(圖／中華航空提供)

另外星宇航空3月營收衝上47.27億元，較去年同期成長33%

台灣虎航則在3月也有好表現，單月營收新台幣17.9億元，年增約27%

▲星宇航空3月營收衝上47.27億元，較去年同期成長33%，今年第一季累計營收137.6億元，年增率23%，刷單季歷史新高。（圖／星宇航空提供）

長榮、華航雙雄單月破200億營收！旅客最新評價曝光

▲台灣不少人搭飛機出國首選就是長榮以及華航兩間航空公司，3月營收都衝破200億元。（圖／華航官網）

台灣最新航空賺錢排行榜來了！隨著春季旅遊旺季到來，在賞櫻以及連假帶動之下，航空客運需求明顯提升，台灣四大航空都繳出超漂亮的成績單，其中長榮以及華航兩家合併單月營收都超過200億元，非常的驚人。許多乘客搭過這兩間航空的乘客都表示：「服務真的很棒，出國搭機真的都會選華航或者長榮，輪流搭乘。」，年增21.77%；貨運營收49.06億，年增8.03%。，客運營收402.98億，雙雙創下單季的新高，顯見民眾在出國需求上仍然呈現持續上揚趨勢。長榮航空表示，3月客運市場在春季旅遊需求帶動下全面回溫，美加與東南亞航線受惠於春節後返美人潮及當地學校假期效應，訂位需求明顯上升；歐洲航線因亞洲旅客出遊及避冬返程需求，加上中東地區航空公司減班或停飛，使歐美航線供給收縮，進一步推升載客率與票價；另外在世界棒球經典賽及賞櫻熱潮下，東北亞航線也表現非常出色。除了長榮航空之外，其他三家也同樣有優秀表現，，其中客運收入為126.12億元，較上月成長3.05%，年增幅更達26.45%；貨運收入則為63.15億元，月增31.08%、年增7.09%。也是受惠日本賞櫻旅遊旺季、歐洲、北美和東北亞航線平均載客率都是突破8成，顯示市場需求強勁。，今年第一季累計營收137.6億元，年增率23%，刷單季歷史新高；，寫下歷史次高紀錄，第一季合併營收則高達55.38億元，較去年增長近兩成，創下單季歷史新高。仔細查詢長榮以及華航的旅客最新評價，不少人都表示回顧這一兩年的長榮以及華航的表現，在國際上也獲得不少大獎肯定，長榮包括2025年榮獲「連續10年五星級航空公司」、「全球最佳機艙清潔航空公司第1」、「最佳經濟艙機上餐飲第1」、「全球25大最安全航空公司第7名（全台航空最高名次）」以及今年剛獲得的「WTCE國際機上服務大獎」等；華航則是2025年榮獲「連續10年五星級航空公司」、「全球航空前5%永續年鑑」、「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」等，都可以看出航空雙雄的軟硬實力。