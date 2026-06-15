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NBA休賽季投下超級震撼彈！根據美國媒體《The Ringer》知名記者比爾·西蒙斯（Bill Simmons）在個人播客節目中的爆料，波士頓塞爾提克隊已在過去一周內，正式針對密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）提出報價。西蒙斯甚至大膽預測，這筆震驚籃壇的重磅交易，最快可能在下周就會達成。塞爾提克長期以來以塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）的「雙核心」為建隊基石，但這對聯盟最成功的組合之一，如今正面臨巨大的不確定性。西蒙斯指出，塞爾提克高層似乎對現有陣容的化學反應出現了疑慮，特別是布朗在塔圖姆缺席期間展現出「當家球星」的身手後，球隊內部似乎對於兩人能否長期穩定共存產生了動搖。西蒙斯在節目中直言：「我不確定波士頓拆散現有核心是否是個好主意，但我聽說他們不僅是試探，而是已經深入參與了交易談判。這顯然是因為球隊看到了一些內部訊息，讓他們意識到：這兩位認為自己都是隊上『最好球員』的人，或許已經無法回到2024年那樣的合作模式了。」事實上，關於字母哥的交易傳聞早已沸沸揚揚。根據NBA資深記者馬克·史坦（Marc Stein）與傑克·費雪（Jake Fischer）的報導，熱火隊目前被視為字母哥「願望清單」的首選。若熱火最終未能如願，外界亦強烈預測邁阿密會轉向追求同樣具備MVP等級實力的科懷·倫納德（Kawhi Leonard）。儘管如此，波士頓塞爾提克憑藉雄厚的資產與奪冠野心，始終未曾消失在字母哥的潛在下家名單中。隨著本賽季塞爾提克在季後賽首輪遭到費城76人隊逆轉淘汰，球隊管理層勢必面臨重組壓力，而引進字母哥將是球隊重返冠軍爭奪戰核心的最快途徑。阿德托昆博作為兩屆 MVP 得主，其動向牽動著整個 NBA 的生態鏈。他將在今年秋天擁有簽下約2.75億美元超級續約合約的資格，這份鉅額合約將是任何交易談判中的核心變數。