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台灣「小眾神鞋」爆紅！靠它每天暴走10公里也不累

某天他穿著早已有磨損的USTINI鞋子到櫃位上，沒想到櫃姐竟表示「可以修」，讓經常丟掉壞鞋的他嚇了一跳，大讚「好穿、服務好，這就是台灣精神，穿了真的回不去了」。

▲「USTINI健康鞋」近年來憑藉耐穿優勢受到台灣人喜愛，在網路上好評不斷。（圖／USTINI臉書）

「推USTINI健康鞋，在日本每天十公里腳都不會痛」、「台灣廠USTINI，超輕而且鞋底有做弧形，走起來超省力」

USTINI健康鞋太好走！連白沙屯媽祖都授權

▲USTINI健康鞋品牌已經連續3年獲得白沙屯媽祖授權所推出，過程中經擲杯「連續三個聖杯」確認，進一步推出限量聯名款。（圖／USTINI官網）

USTINI直營店全台破50間！醫護也愛穿：千元入手還能修

USTINI之所以設立在醫院內，主要是因早期定位為「健康機能鞋」，希望直接面對長時間需要站立與行走的客群，這時醫護人員就成為主要服務對象，後來藉由不斷改良材質而深受醫護人員好評，後續也因應市場需求增設門市，才有現在的USTINI。

▲USTINI在各大醫院中也有據點，服務經常久站的醫護人員，產品經過不斷改良而深受護理人員喜愛。（圖／USTINI臉書）

旗下款售價介於1000元至5000元間，最便宜的涼鞋只要1300元，最貴的防彈極地鞋原價高達5280元，不過經特價能以不到4000元入手。

台灣街道上可見各種國際鞋牌，從老牌Nike、adidas，到爆紅神鞋鬼塚虎、HOKA、On跑鞋等皆有，，讓顧客大讚「穿過回不去了！」有網友近日在Threads發文，表示某次參加白沙屯媽祖進香時，被其他香燈腳推薦購入「USTINI健康鞋」。然而，「USTINI健康鞋」雖然知名度沒有其他國際大廠來得高，但近年來憑藉耐穿優勢受到台灣人喜愛，在網路上好評不斷，「我穿過一次個比較小眾的牌子叫USTINI，發現他們有滿多門市在醫院有駐點，機能還不錯，滿多長輩都會買」、據了解，USTINI是台灣知名機能健康鞋品牌，團隊擁有超過30年的專業製鞋經驗，並結合核心技術「360度全支撐」與獨家研發「接地氣結構專利」，透過專利釋放靜電技術，同時著重鞋款的支撐與舒適，打造一雙雙適合久走、久站的輕量化機能鞋款。除此之外，，不少信眾穿過都忍不住大讚「走起來真的很舒服，不磨腳，又是寬楦頭，讓久走而腫脹的雙腳不會感到擠壓緊繃」。USTINI於全台據點眾多，光是直營店數就超過50間，店面除了分布於新光三越、SOGO百貨等百貨公司以外，就連台大醫院、馬偕醫院等大醫院都可看見它們的身影。值得一提的是，USTINI還提供專業且完善的維修服務，，讓消費者能以更環保的方式維持健康舒適的行走體驗。不過USTINI一雙鞋價格區間非常廣，雖然其健康鞋價位比一般平價鞋高，但品牌憑藉高機能特性，讓有不少人寧願多花一點錢也要穿上它們。