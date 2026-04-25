行動電源不要了千萬不要直接丟回收車！近日有網友分享自己把不要的行動電源要拿去回收，結果沒想到把行動電源拿去傑昇通信行門市的話，可以直接折抵現金，像是剛好換個保護貼、手機殼都可以直接折抵，讓不少人直呼：「真的是錯過了！才剛丟回收車啊！」
行動電源不丟回收車了！送到傑昇通信門市換200元折抵金
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「不要的行動電源可以直接在傑昇通信折抵200元現金！原本覺得行動電源太老舊可能有爆炸風險要丟給回收車，但一直都忘記拿去丟，沒想到突然發現這個活動，真的是賺到，剛好買了充電線直接折抵」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太讚啦！我有兩顆老舊的行動電源要丟了！」、「哇勒錯過了啦！今晚才拿去丟回收車」、「過年才大掃除丟掉兩顆而已，可惜沒換到折抵金」、「嗚嗚太晚知道了！上個月才丟回收車兩顆而已」、「明天立刻就拿去換！感謝分享」。
傑昇通信舊行動電源回收換200元配件購物金！再送衛生紙一串
而記者實際查詢傑昇通信官網公告，發現這個活動是從今年1月21日正式開始，民眾只要將老舊的行動電源拿到全台傑昇通信門市回收的話，就可以現領200元配件購物金，只要購買單價300元以上商品，例如行動電源、快充頭、軍規防摔殼、玻璃保護貼等，就可以在結帳時直接折抵200元。
而且最狂的是，如果你拿到200元購物金直接使用消費的話，現場還加碼贈送「可愛傑納瑞抽取式衛生紙一串（共6包）」。傑昇通信表示，目前尚未設定活動截止日期，只要有民眾有回收行動電源需求，在門市營業時間內都可以詢問服務。
傑昇通信舊行動電源回收QA！膨脹電池收嗎？門市查詢一覽
至於很多人好奇「如果行動電源已經膨脹很嚴重，是否也能回收？」傑昇通信表示會收，並且小心攜帶至現場，也不要再使用該行動電源，建議用塑膠袋或紙盒稍微包覆，避免金屬物品接觸接頭或受壓碰撞，到門市後請直接告知店員「這是膨脹電池」，我們會有專人協助處理。
另外是否是只有在「傑昇通信」購買的行動電源才可回收？傑昇通信表示，任何品牌都可以回收，無論是網購贈品、夾娃娃機夾到的、或是其他通路購買的行動電源，只要它是「行動電源」，我們全台門市皆無條件協助回收，並同樣享有200元配件購物金回饋資格。如果你最近剛好需要回收老舊行動電源，可以查詢住家附近的「傑昇通信門市」，趕快去換購物金吧！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「不要的行動電源可以直接在傑昇通信折抵200元現金！原本覺得行動電源太老舊可能有爆炸風險要丟給回收車，但一直都忘記拿去丟，沒想到突然發現這個活動，真的是賺到，剛好買了充電線直接折抵」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太讚啦！我有兩顆老舊的行動電源要丟了！」、「哇勒錯過了啦！今晚才拿去丟回收車」、「過年才大掃除丟掉兩顆而已，可惜沒換到折抵金」、「嗚嗚太晚知道了！上個月才丟回收車兩顆而已」、「明天立刻就拿去換！感謝分享」。
而記者實際查詢傑昇通信官網公告，發現這個活動是從今年1月21日正式開始，民眾只要將老舊的行動電源拿到全台傑昇通信門市回收的話，就可以現領200元配件購物金，只要購買單價300元以上商品，例如行動電源、快充頭、軍規防摔殼、玻璃保護貼等，就可以在結帳時直接折抵200元。
而且最狂的是，如果你拿到200元購物金直接使用消費的話，現場還加碼贈送「可愛傑納瑞抽取式衛生紙一串（共6包）」。傑昇通信表示，目前尚未設定活動截止日期，只要有民眾有回收行動電源需求，在門市營業時間內都可以詢問服務。
至於很多人好奇「如果行動電源已經膨脹很嚴重，是否也能回收？」傑昇通信表示會收，並且小心攜帶至現場，也不要再使用該行動電源，建議用塑膠袋或紙盒稍微包覆，避免金屬物品接觸接頭或受壓碰撞，到門市後請直接告知店員「這是膨脹電池」，我們會有專人協助處理。
另外是否是只有在「傑昇通信」購買的行動電源才可回收？傑昇通信表示，任何品牌都可以回收，無論是網購贈品、夾娃娃機夾到的、或是其他通路購買的行動電源，只要它是「行動電源」，我們全台門市皆無條件協助回收，並同樣享有200元配件購物金回饋資格。如果你最近剛好需要回收老舊行動電源，可以查詢住家附近的「傑昇通信門市」，趕快去換購物金吧！