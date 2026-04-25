洛杉磯道奇隊與舊金山巨人隊的宿敵之戰，本周因道奇隊年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）的爭議言行而徹底失控。拉辛不僅在場上對受傷對手出言不遜，賽後更被批評道歉太過虛偽。針對這場混亂，連道奇隊媒體都看不下去，直指拉辛行為「太白目（Borderline Immature）」，並稱巨人隊王牌韋伯（Logan Webb）在24日比賽中對其投出的觸身球，是對拉辛「玩火」行為的直接制裁。
髒話風波：對受傷的李政厚冷嘲熱諷
事件起因於週二（21日）的比賽，巨人隊外野手李政厚在衝回本壘時遭拉辛觸殺。當時李政厚因舊傷復發痛苦倒地，然而轉播鏡頭卻捕捉到拉辛在走回休息室時，回頭看了一眼李政厚，隨後聳聳肩，口中明顯吐出：「去他的（F— him）」等髒話。
這段影像在社群媒體瘋傳後引發公憤，尤其拉辛上周才剛因針對洛磯隊的爭議言論遭到批評。道奇隊媒體直言，在充滿敵意的舊金山主場表現出這種缺乏運動家精神的行為，無異於在火堆上澆汽油。
道歉被批太假！隊媒質疑：當球迷是傻子嗎？
面對輿論撻伐，拉辛賽後解釋自己「當時不知道李政厚受傷了」，並表示會找機會面對面致歉。然而，道奇《Dodgers Way》記者Katrina Stebbins發文痛批，拉辛的解釋聽起來極度虛偽且不真誠。
「他說不知道李政厚受傷？李政厚當時在打擊區坐了很久，甚至沮喪地推開隊友的安慰，拉辛明明回頭看了現場，現在卻想撇清責任？」斯特賓斯指出，拉辛顯然是因為被攝影機抓到現行犯才被迫說謊，「他顯然不是個高明的說謊者，這讓道奇隊球迷都感到難堪。」
韋伯的制裁 玩火者終被火灼傷
周五系列賽最終戰，巨人隊王牌韋伯顯然沒打算輕易放過拉辛。第6局在巨人隊落後3分時，韋伯直接以一顆火球砸向拉辛。《Dodgers Way》另名記者Emma Lingan報導指出，這球沒有任何滑手或意外的藉口，這就是一個「訊息」，是為了維護棒球場上不成文規定的「制裁」。
雖然拉辛隨後以一次極具侵略性、遊走在規則邊緣的「報復性滑壘」試圖破壞雙殺作為回應，但這僅讓火藥味更加濃厚。《Dodgers Way》直言，球隊確實需要有競爭心的球員，但「強硬」與「無謂的挑釁」之間存在界線。拉辛雖然在打擊端表現優異，但其在李政厚事件中的糟糕表現、被抓包飆髒話，以及隨後的拙劣辯解，都讓他成為全聯盟的眼中釘。
「拉辛想跟火玩遊戲，現在他知道火有多燙了。」Lingan如此寫道。這場風波並未隨著系列賽結束而平息，雙方都在心裡記下了一筆，5月當巨人隊來到洛杉磯時，這場恩怨情仇勢必會有新的篇章。
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事件起因於週二（21日）的比賽，巨人隊外野手李政厚在衝回本壘時遭拉辛觸殺。當時李政厚因舊傷復發痛苦倒地，然而轉播鏡頭卻捕捉到拉辛在走回休息室時，回頭看了一眼李政厚，隨後聳聳肩，口中明顯吐出：「去他的（F— him）」等髒話。
這段影像在社群媒體瘋傳後引發公憤，尤其拉辛上周才剛因針對洛磯隊的爭議言論遭到批評。道奇隊媒體直言，在充滿敵意的舊金山主場表現出這種缺乏運動家精神的行為，無異於在火堆上澆汽油。
面對輿論撻伐，拉辛賽後解釋自己「當時不知道李政厚受傷了」，並表示會找機會面對面致歉。然而，道奇《Dodgers Way》記者Katrina Stebbins發文痛批，拉辛的解釋聽起來極度虛偽且不真誠。
「他說不知道李政厚受傷？李政厚當時在打擊區坐了很久，甚至沮喪地推開隊友的安慰，拉辛明明回頭看了現場，現在卻想撇清責任？」斯特賓斯指出，拉辛顯然是因為被攝影機抓到現行犯才被迫說謊，「他顯然不是個高明的說謊者，這讓道奇隊球迷都感到難堪。」
韋伯的制裁 玩火者終被火灼傷
周五系列賽最終戰，巨人隊王牌韋伯顯然沒打算輕易放過拉辛。第6局在巨人隊落後3分時，韋伯直接以一顆火球砸向拉辛。《Dodgers Way》另名記者Emma Lingan報導指出，這球沒有任何滑手或意外的藉口，這就是一個「訊息」，是為了維護棒球場上不成文規定的「制裁」。
雖然拉辛隨後以一次極具侵略性、遊走在規則邊緣的「報復性滑壘」試圖破壞雙殺作為回應，但這僅讓火藥味更加濃厚。《Dodgers Way》直言，球隊確實需要有競爭心的球員，但「強硬」與「無謂的挑釁」之間存在界線。拉辛雖然在打擊端表現優異，但其在李政厚事件中的糟糕表現、被抓包飆髒話，以及隨後的拙劣辯解，都讓他成為全聯盟的眼中釘。
「拉辛想跟火玩遊戲，現在他知道火有多燙了。」Lingan如此寫道。這場風波並未隨著系列賽結束而平息，雙方都在心裡記下了一筆，5月當巨人隊來到洛杉磯時，這場恩怨情仇勢必會有新的篇章。