我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11超值五六日，自4/24起至4/26限定。（圖／7-11提供）

▲7-11迎接世界地球日，APP開賣特大杯指定系列買2送2。（圖／業者提供）

▲7-11 APP開跑「世界地球日」咖啡檔期。（圖／業者提供）

▲7-11歡慶國際珍奶日，珍珠奶茶買2送2。（圖／7-11提供）

▲7-11五一勞動節優惠，寄杯咖啡買51送51。（圖／7-11提供）

▲全家5日5好康優惠，活動自4/24起至4/28。（圖／全家提供）

▲全家至4月28日大杯單品咖啡第2杯10元。（圖／業者提供）

▲萊爾富五一勞動節有珍珠奶茶買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯美式買30送30，大杯拿鐵買30送25杯。（圖／萊爾富提供）

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

4月30日國際珍奶日、5月1日勞動節接力登場！各大超商咖啡優惠超殺！7-11今（25）日起APP珍珠奶茶買2送2，五一勞動節有特大杯美式買51杯送51杯，可寄杯慢慢喝；萊爾富自4月29日起有波霸黑糖奶茶買一送一，五一勞動節有寄杯咖啡買30送30杯，平均一杯只要23元，搭配自帶杯折扣5元，最低18元開喝。◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾冰琥珀小葉燕麥奶茶／冰梔子花燕麥奶青茶2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）◾黑糖粉粿蕎麥茶／杏仁豆腐冰沙任2杯88元，5.2折（原價85元、特價44元）◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）◾小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，6.7折（原價60元、特價40元）◾黃金蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）◾黑糖粉粿蕎麥茶5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）◾咖啡珍珠歐蕾5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.6折（原價85元、特價48元）◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.9折（原價75元、特價44元）◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶，5.6折（原價75元、特價42元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，6.2折（原價45元、特價28元）◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）◾天然水1000ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾舒味思 萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾Nabati草莓風味起司威化餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾TWIX特趣焦糖夾心巧克力鹹焦糖買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾大杯單品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）◾大杯單品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾泰式奶茶特價39元，6折（原價65元、特價39元）◾泰式珍珠奶茶特價39元，4.9折（原價79元、特價39元）◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）