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▲傅子純夫妻度假當時還有造訪峇里島的地下洞穴景點。（圖／翻攝自愛妻臉書）

▲傅子純「一家四口」的幸福合照。（圖／傅子純IG@futzuchun_aaron）

8點檔男星傅子純7日在淡水馬偕醫院病逝，享年46歲。明（13）日是他的頭七，遺孀李小姐今日凌晨再度崩潰，於臉書發文分享兩人日前在峇里島度假的合照，隔空喊話傅子純：「明天頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒」。其實夫妻倆膝下無子，所謂兒女是指他們一起養的寶貝愛犬咪嚕與咪酷。傅子純愛妻李小姐今日凌晨1點多在臉書發文，貼出一段22秒長、由多張照片拼貼而成的影片，是她與傅子純日前到峇里島遊玩的身影。據悉，傅子純病倒前正在休假，兩人還一起出國旅遊，怎料回國沒多久，傅子純健康狀況就惡化，送醫搶救不治。與摯愛天人永隔讓李小姐相當心碎，她在貼文中寫道：「當你說可能要休息一檔戲時，我就打算帶著你到處旅遊，好好到處走走豐富藝術氣質。多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『 寶貝』」。她也隔空喊話傅子純：「明天頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒」。傅子純15年前與老婆登記結婚，沒辦婚禮也沒生小孩，但兩人有養兩隻可愛的貴賓犬作陪，並把寵物當成兒女照料，因此遺孀才會希望他回家看看毛小孩，這些話也表達了她對傅子純的滿滿思念。網友見狀紛紛心疼留言：「他一定會回來看兒子女兒的，他一定捨不得妳們」、「會的，你跟咪嚕都是他的寶貝」、「姐夫一定不會亂跑的」、「心有靈犀的恩愛夫妻，一定會在夢中相會的」。傅子純的好友、女星高欣欣也現身留言，安慰道：「他去看別人，應該是還不清楚自己的狀況～我相信頭七的時候就會明白了，一定會回來看兒子女兒的」。根據民間傳統習俗，頭七為人死後的第7天，傅子純7日病逝，因此頭七是在13日，但法事會提前在12日晚上11點舉行，因為11點過子時，就相當於切換隔天。民間信仰相信，死者的靈魂會在這天返家，探望家人。