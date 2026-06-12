2026FIFA世界盃正式開踢，今（12）日上午10：00登場的「韓國VS捷克」同樣受到球迷關注。本場比賽將在墨西哥瓜達拉哈拉球場（Guadalajara Stadium）舉行，韓國隊由世界級球星、球隊精神領袖孫興慜領軍，力拚搶下本屆世足首勝；捷克則重返世界盃舞台，雙方也將在小組賽正面交鋒。《NOWNEWS》整理「韓國VS捷克」直播懶人包，包括台灣中文直播平台、FIFA官方文字直播、官網即時戰況查詢方式，讓上班族即使不方便盯著螢幕，也能「聽直播」或文字轉播掌握進球、犯規、換人與即時比分。

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▲Hami Video設置「FIFA世界盃」專區，提供直播、轉播表、賽事影音與戰績表等資訊，球迷可直接收看Hami足球1台至4台專屬頻道。（圖／翻攝Hami Video）
▲Hami Video設置「FIFA世界盃」專區，提供直播、轉播表、賽事影音與戰績表等資訊，球迷可直接收看Hami足球1台至4台專屬頻道。（圖／翻攝Hami Video）
2026世界盃本屆由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，賽事擴大為48隊、共104場比賽；台灣觀眾若要完整追賽，主要可透過中華電信MOD、Hami Video、愛爾達等授權平台收看。中華電信公告指出，MOD與Hami Video將完整直播104場賽事，並提供24小時專屬頻道、動態雷達視角、熱點回看、VOD等功能

2026世界盃6/12韓國VS捷克基本資訊

▪︎比賽對戰：韓國vs捷克
▪︎賽事階段：世界盃A組小組賽
▪︎比賽時間：台灣時間2026年6月12日上午10：00
▪︎比賽地點：墨西哥瓜達拉哈拉球場（Guadalajara Stadium）
▪︎焦點球星：孫興慜、金玟哉等韓國主力球員

上班族想聽中文轉播：可鎖定這些平台

網路：

Hami Video

愛爾達體育台

中華電信MOD

愛爾達體育 1 台（CH200）

愛爾達體育 2 台（CH201）

愛爾達體育 3 台（CH202）

愛爾達體育 4 台（CH203）

電視收看

東森電視

台視／台視主頻（有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）

文字直播平台

FIFA官方App：提供即時比分、賽程、數據、先發陣容與即時更新。

FIFA官網戰績表：可查小組排名、淘汰賽晉級表，適合賽後快速確認戰況。

▲FIFA官方App、官網有提供即時比分、賽程、數據、先發陣容與即時更新。（圖／翻攝官網）
▲FIFA官方App、官網有提供即時比分、賽程、數據、先發陣容與即時更新。（圖／翻攝官網）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...