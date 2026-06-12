大雨還沒停！今（12）日持續受到鋒面影響，整個西半部有強降雨發生機會，東半部則有短暫陣雨，天氣仍不穩定，外出要攜帶雨具，晚間雨勢稍趨緩，周六白天大多為多雲，下周日、下周一西南風偏強，雨區擴至中南部，下周二起天氣逐日轉好，水氣越來越少。

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今天天氣：鋒面雨還沒停！西半部有強降雨

今天（12日）仍受鋒面影響，西半部地區易有陣雨或局部雷雨，並且有局部短延時強降雨發生的機率，而東半部地區也容易有短暫陣雨，天氣不穩定，外出請記得攜帶雨具，雷雨區內請注意雷擊及強陣風，且因連日降雨，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區或溪河活動，隨著鋒面北抬，預估晚起降雨稍減緩，不下雨的空檔亦增加。

氣溫方面，北部及宜蘭低溫約22至23度，其他地區24至26度，而白天高溫北部及宜蘭僅24至26度，感受舒適稍涼，而中南部及花東為27至29度。

▲今日白天高溫北部及宜蘭僅24至26度，感受舒適稍涼。（圖／中央氣象署提供）
▲今日白天高溫北部及宜蘭僅24至26度，感受舒適稍涼。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質

良好：竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東
普通：北部、中部及馬祖、金門、澎湖

環境部提及，12日受鋒面影響，環境風場為偏東風至西南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天天氣：週一前天氣不穩定　留意局部明顯雨勢

周六白天各地多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中中部以北、東北部、東部地區及其他山區大雨發生機會，晚間西南風增強，中南部地區降雨增加，有短暫陣雨或雷雨。

下周日、下周一鋒面位於台灣北部海面，鋒面前緣西南風偏強影響，中南部地區雨勢較明顯，有短暫陣雨或雷雨，並有短延時豪雨發生機率，其他地區也有短暫陣雨，午後北部及東半部山區有大雨發生機率。

一周天氣：下周二起水氣逐日減少　天氣越來越好

下周二起西南風逐漸減弱，水氣逐日減少、氣溫逐日上升，下周二環境水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四迎風面降雨範圍減少，嘉義以南及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...