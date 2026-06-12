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▲今日白天高溫北部及宜蘭僅24至26度，感受舒適稍涼。（圖／中央氣象署提供）

大雨還沒停！今（12）日持續受到鋒面影響，整個西半部有強降雨發生機會，東半部則有短暫陣雨，天氣仍不穩定，外出要攜帶雨具，晚間雨勢稍趨緩，周六白天大多為多雲，下周日、下周一西南風偏強，雨區擴至中南部，下周二起天氣逐日轉好，水氣越來越少。今天（12日）仍受鋒面影響，西半部地區易有陣雨或局部雷雨，並且有局部短延時強降雨發生的機率，而東半部地區也容易有短暫陣雨，天氣不穩定，外出請記得攜帶雨具，雷雨區內請注意雷擊及強陣風，且因連日降雨，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區或溪河活動，氣溫方面，北部及宜蘭低溫約22至23度，其他地區24至26度，而白天高溫北部及宜蘭僅24至26度，感受舒適稍涼，而中南部及花東為27至29度。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東北部、中部及馬祖、金門、澎湖環境部提及，12日受鋒面影響，環境風場為偏東風至西南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。週一前天氣不穩定 留意局部明顯雨勢周六白天各地多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中中部以北、東北部、東部地區及其他山區大雨發生機會，晚間西南風增強，中南部地區降雨增加，有短暫陣雨或雷雨。下周日、下周一鋒面位於台灣北部海面，鋒面前緣西南風偏強影響，，其他地區也有短暫陣雨，午後北部及東半部山區有大雨發生機率。下周二起西南風逐漸減弱，水氣逐日減少、氣溫逐日上升，下周二環境水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周三、下周四迎風面降雨範圍減少，嘉義以南及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。