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洛杉磯道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平，在今（12）日作客匹茲堡海盜隊的比賽中擔任先發第1棒、指定打擊（DH），在第3局面對海盜先發右投凱勒（Mitch Keller）時，在身體完全被騙、失去重心的情況下，硬是用「單手」將一顆低角度滑球撈出右外野牆外，炸裂本季第13號全壘打。這發全壘打不僅讓客場球迷全瞬間鴉雀無聲，更讓兩隊的電視台球評全數看傻眼，直呼：「這太瘋狂了！」這驚人的一幕發生在第3局上半、雙方0：0平手時。大谷翔平在滿球數的對決中，面對凱勒投出的一顆外角低Sweeper，出棒時大谷的身體明顯已經被引誘到、完全失去平衡，但他竟然在擊球瞬間展現了驚人的核心，最後關頭單手順勢一撈，球棒精準咬中球心。這顆擊球角度僅有21度的平射砲，以高達107.7英里（約173.3公里）的驚人初速、391英尺（約119.2公尺）的距離，像子彈一樣直接沒入了右外野看台。海盜隊當地電視台《SportsNet Pittsburgh》主播布拉克（Joe Block）當場抱頭驚呼：「這是何等巨大的怪力。」球評韋納（John Wehner）更是啞口無言地說：「這球看起來根本沒飛多高……凱勒本來是全大聯盟最不容易被敲全壘打的投手之一，但大谷真的是外星人，別忘了，他過去兩個賽季可都是單季橫掃50轟以上的怪物。」而道奇隊自家電視台《SportsNet Los Angeles》的轉播席同樣陷入瘋狂。主播尼爾森（Stephen Nelson）興奮大喊：「球直奔右外野！外野手只能轉頭目送球上看台！」道奇名將、現任球評卡羅斯（Eric Karros）則仔細重播畫面解析大谷的變態技巧：「他出棒看起來很輕盈，最重要的是球棒準確地吃進球心。雖然他的身體姿勢完全被破壞了，但他成功讓力量留在球棒後方。嚴格來說，這球根本是他硬生生『撈』起來的，這樣還能有108英里的擊球初速，簡直太不可思議了。」更令人感到恐怖的是，大谷翔平在前一天的比賽中才剛以「二刀流」身份先發登板，燃燒手臂主投近7局，並在第9局敲出第12轟。大谷翔平在4月中旬至5月中旬曾遭遇轉戰道奇後最嚴重的低潮，經歷了113個打席僅有2發全壘打的乾旱期。但在5月中旬獲得兩天充分休養後，這位日本巨星正式滿血復活。進入他生涯最狂暴的6月，大谷在最近6場比賽中5次繳出單場雙安以上的表現，打擊率直線飆升，全壘打產速也拉高到單季30.5轟的預期配速。大谷昨日賽後曾謙虛表示：「只要能維持自己的揮棒機制，球自然會往該飛的方向飛去。」隨著第13號全壘打出爐，大谷翔平的大聯盟生涯通算全壘打已來到293轟，距離「美職生涯300轟」歷史里程碑僅差7轟。