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家樂福準備要改名了！5大類商品出清拍賣：現在最省錢

一、家樂福的自有品牌食品

▲家樂福自有品牌食品現在都出清特價當中。（圖/家樂福好物老實說）

二、歐洲進口零食

三、飲料跟氣泡水

四、冷凍食品

五、清潔劑、衛生紙等日用品

▲不少人推薦家樂福日常用品系列，像是衛生紙、廚房紙巾等，都是銅板價。（圖/家樂福好物老實說）

家樂福為何要改名？名稱仍是未知數：2026年中全面更換

家樂福公告也是低調回應表示：「目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌，請廣大消費者繼續愛護及支持。」

▲家樂福這個名稱在今年即將走入歷史，目前全新名稱尚未確定。（圖／記者徐銘穗攝）

台灣家樂福2023年由統一企業收購，並於去年底宣布終止法國品牌授權，預計將在今年中會全面改名，至於目前到底是外傳的「樂家康」還是公司改名的「康達盛通」，官方都不願意鬆口。不過隨著家樂福即將迎來改朝換代，許多商品也正在特價跳樓拍賣，專講賣場通路優惠、智慧生活的KOL「元氣先生」也推薦5類商品現在入手最划算，讓不少民眾都去囤貨，趕快看看有沒有家中所需的吧！像是義大利麵、罐頭、餅乾之類的東西，現在很多都在清倉，因為之後品牌可能會換名字，這一波價格非常甜，肯定要趕快入手。家樂福以前主打歐洲商品，現在很多歐洲品牌的巧克力餅乾都特價中，這種平常不太會打折，愛吃的趕快囤起來！很多都買一送一或者有大幅度折扣，日常生活消耗品，家裡囤貨這個也會非常有感。像是冷凍披薩、炸物、調理包以及微波食品類，這些商品現在都開始在出清了，現在買囤在冰箱慢慢吃最划算。洗衣精、衛生紙和清潔劑這波價格比平常還要更低，買回去囤著備用就是省。影片曝光後，不少網友紛紛回應「感謝介紹，自有品牌真的特價有感」、「家樂福自有品牌一定要買爆！電池3號4號8入40元、大小垃圾袋45個42元、500支棉花棒19元，超級划算」、「感謝推薦！明天馬上來去家樂福看看」、「衛生紙超級讚一整串只要59元，牙膏跟清潔劑都超級便宜，現在出清正適合買。」至於為什麼家樂福要改名？是因為2025年底經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫。統一企業說明，家樂福的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，「終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場」，並且未來會匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。對於改名是否如為外傳的「樂家康」還是公司改名的「康達盛通」，