台灣泡麵五花八門，各大品牌為了滿足消費者多變的口味，除了原有的經典款式以外，近年也不斷創新推出新款式，藉此強化品牌話題。近日就有民眾發現，維力食品再度推出新品「大乾麵沙茶咖哩風味麵」，其結合沙茶與咖哩口味並帶出微辣口感，瞬間成為喜愛重口味的老饕最愛，直喊「真的不錯吃！」還有人連跑7家超商都買不到，可看出其人氣度超高。
台灣全新泡麵太強了！老饕跑7間搶不到：真的好吃
有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示最近維力食品除了推出香菜牛肉麵，亦有新品「大乾麵沙茶咖哩風味麵」，坦言在台灣咖哩風味的泡麵較少見，且還是主打乾麵款式，而他試吃過也不禁大讚「沙茶+咖哩調味蠻平衡的，咖哩味濃沙茶點綴，還有一點微辣，吃乾麵還得是維力，醬料真的會調」。
在網路上也有不少人推薦該款泡麵，認為「真的不錯吃，微辣」、「感覺很適合拿來做炒泡麵」、「這碗不錯吃」；甚至有人強調這款熱門到連跑7家超商都買不到，「找了7家全家才買到」、「這個產品我找了五家全家便利商店都找不到」、「為什麼大家都買得到就我買不到」。
大乾麵沙茶咖哩泡麵爆紅！單碗最便宜免30元
據了解，維力食品近期推出全新泡麵「大乾麵沙茶咖哩風味麵」，是一款濃郁沙茶與辛香咖哩結合的乾麵，風味與層次堆疊明顯，咖哩香氣較為鮮明，後續則帶出經典沙茶香，並帶有微辣口感，對於喜愛重口味的老饕來說十分推薦。
至於大乾麵沙茶咖哩風味麵哪裡買？目前販售通路包括全聯福利中心、全家便利商店或PChome等，全家主要販售碗裝包裝，原價一碗售價35元；全聯小時達部分則有碗裝與袋裝，袋裝一包5入售價79元，碗裝單入則只要28元，等於最便宜不到30元就能入手，若有興趣的民眾可以參考上述通路。
大乾麵沙茶咖哩風味麵好吃嗎？顧客真實評價出爐
近期大乾麵沙茶咖哩風味麵爆紅，引發眾人瘋搶嘗鮮，但網路上評價不一，一派人讚賞其咖哩香氣濃郁，帶有微辣感，沙茶與咖哩十分搭配，讓整碗口味更加豐富；但另一派人持不同見解，指出沙茶味不明顯，甚至幾乎吃不出沙茶味、鹹度不夠，認為沒有回購價值。但每個人口味見仁見智，如果你好奇這碗爆紅泡麵究竟好不好吃，建議親自嘗試才能確定是否符合自己的胃口。
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有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示最近維力食品除了推出香菜牛肉麵，亦有新品「大乾麵沙茶咖哩風味麵」，坦言在台灣咖哩風味的泡麵較少見，且還是主打乾麵款式，而他試吃過也不禁大讚「沙茶+咖哩調味蠻平衡的，咖哩味濃沙茶點綴，還有一點微辣，吃乾麵還得是維力，醬料真的會調」。
大乾麵沙茶咖哩泡麵爆紅！單碗最便宜免30元
據了解，維力食品近期推出全新泡麵「大乾麵沙茶咖哩風味麵」，是一款濃郁沙茶與辛香咖哩結合的乾麵，風味與層次堆疊明顯，咖哩香氣較為鮮明，後續則帶出經典沙茶香，並帶有微辣口感，對於喜愛重口味的老饕來說十分推薦。
至於大乾麵沙茶咖哩風味麵哪裡買？目前販售通路包括全聯福利中心、全家便利商店或PChome等，全家主要販售碗裝包裝，原價一碗售價35元；全聯小時達部分則有碗裝與袋裝，袋裝一包5入售價79元，碗裝單入則只要28元，等於最便宜不到30元就能入手，若有興趣的民眾可以參考上述通路。
近期大乾麵沙茶咖哩風味麵爆紅，引發眾人瘋搶嘗鮮，但網路上評價不一，一派人讚賞其咖哩香氣濃郁，帶有微辣感，沙茶與咖哩十分搭配，讓整碗口味更加豐富；但另一派人持不同見解，指出沙茶味不明顯，甚至幾乎吃不出沙茶味、鹹度不夠，認為沒有回購價值。但每個人口味見仁見智，如果你好奇這碗爆紅泡麵究竟好不好吃，建議親自嘗試才能確定是否符合自己的胃口。