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台灣全新泡麵太強了！老饕跑7間搶不到：真的好吃

「沙茶+咖哩調味蠻平衡的，咖哩味濃沙茶點綴，還有一點微辣，吃乾麵還得是維力，醬料真的會調」。

▲維力食品推出新品「大乾麵沙茶咖哩風味麵」，憑藉特別口味在網路上話題不斷。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

甚至有人強調這款熱門到連跑7家超商都買不到，「找了7家全家才買到」

大乾麵沙茶咖哩泡麵爆紅！單碗最便宜免30元

全家主要販售碗裝包裝，原價一碗售價35元；全聯小時達部分則有碗裝與袋裝，袋裝一包5入售價79元，碗裝單入則只要28元，等於最便宜不到30元就能入手

▲大乾麵沙茶咖哩風味麵目前在全聯福利中心、全家便利商店、PChome等皆有販售，碗裝最便宜不到30元就能入手。（圖／翻攝全聯小時達官網）

大乾麵沙茶咖哩風味麵好吃嗎？顧客真實評價出爐

一派人讚賞其咖哩香氣濃郁，帶有微辣感，沙茶與咖哩十分搭配，讓整碗口味更加豐富；但另一派人持不同見解，指出沙茶味不明顯，甚至幾乎吃不出沙茶味、鹹度不夠，認為沒有回購價值。

▲大乾麵沙茶咖哩風味麵評價不一，一派人認為層次明顯，但另一派指出沙茶味不明顯、鹹度不夠。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

台灣泡麵五花八門，各大品牌為了滿足消費者多變的口味，除了原有的經典款式以外，近年也不斷創新推出新款式，藉此強化品牌話題。近日就有民眾發現，，可看出其人氣度超高。有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示最近維力食品除了推出香菜牛肉麵，亦有，坦言在台灣咖哩風味的泡麵較少見，且還是主打乾麵款式，而他試吃過也不禁大讚在網路上也有不少人推薦該款泡麵，認為「真的不錯吃，微辣」、「感覺很適合拿來做炒泡麵」、「這碗不錯吃」；、「這個產品我找了五家全家便利商店都找不到」、「為什麼大家都買得到就我買不到」。據了解，維力食品近期推出全新泡麵「大乾麵沙茶咖哩風味麵」，是一款濃郁沙茶與辛香咖哩結合的乾麵，風味與層次堆疊明顯，咖哩香氣較為鮮明，後續則帶出經典沙茶香，並帶有微辣口感，對於喜愛重口味的老饕來說十分推薦。至於大乾麵沙茶咖哩風味麵哪裡買？目前販售通路包括全聯福利中心、全家便利商店或PChome等，，若有興趣的民眾可以參考上述通路。近期大乾麵沙茶咖哩風味麵爆紅，引發眾人瘋搶嘗鮮，但網路上評價不一，但每個人口味見仁見智，如果你好奇這碗爆紅泡麵究竟好不好吃，建議親自嘗試才能確定是否符合自己的胃口。