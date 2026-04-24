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▲LuxyGirls的服裝尺度被質疑過於火辣。（圖／LuxyGirls IG@luxygirlcrew）

▲LuxyGirls小編表示他們已收到截圖證據，辱罵人女網友刪文已經太遲了。（圖／LuxyGirls Threads@luxygirlcrew）

美式啦啦隊LuxyGirls經常出現在籃球場上為球員應援，近日卻因服裝尺度過大，露出南北半球遭到網友抨擊，更有一名女網友辱罵LuxyGirls的服裝與妓女只有一線之隔，引爆討論。對此，LuxyGirls小編在社群上回應，「請不要把自己想法貼標籤在別人身上，還大肆渲染這樣的用詞」，並表示針對這些辱罵言論已截圖存證，遞交律師處理。《NOWNEWS今日新聞》今（24）日也已詢問LuxyGirls相關進度，至截稿前尚未獲得回應。LuxyGirls日前應援時，身穿充滿設計感的大尺度挖洞服裝，將好身材大方展示在賽場上，引發質疑；畢竟球場還有許多小朋友出入，不少人認為LuxyGirls的服裝尺度不妥。一名女網友更發文怒罵：「台啦有落魄到這種程度嗎？這已脫離啦啦隊的本質了吧，穿成這樣，講難聽點跟妓女只差一線之隔」。女網友認為所謂美式啦啦隊，應該是拿彩帶球、整齊劃一跳舞的那種風格，而不是如此大膽裸露的做派，加上其中一首表演曲選了韓國女團TWICE的歌，也被女網友痛批是在侮辱TWICE。該篇貼文曝光後，火速在Threads上掀起關注，有粉絲替LuxyGirls說話，表示這套衣服表演後就換掉了，跟小朋友們互動時，是穿別的衣服，現場的家長看起來也都沒反彈，「你可以不喜歡她們，也可以批評她們的服裝，但沒必要用妓女這個詞來比喻，她們的表演也沒有膻腥色，應該沒有女生會想看到這種評語吧」。目前罵人的女網友已將這篇貼文刪除，但LuxyGirls小編在社群表示，已經看到相關內容了，喊話該名女網友：「」。粉絲看了也紛紛護航LuxyGirls，「超不尊重人的詞彙，她絕對有權表達她認為服儀不妥，但絕不是用這種詞彙」、「必要時請用法律制裁，亂講話是有代價的」、「支持提告，這種人不被告一次是不會學乖的」。小編則回應廣大粉絲，有在整理證據了，「已遞交給我們許律師」。LuxyGirls原先只是獨立舞團，2022年開始進軍職籃應援，由整形名醫李進良資助，女星舒子晨（Nikita）領軍，目前主要效力的是彰化柏力力籃球隊，也曾替瓊斯盃應援，人氣成員包含夏芝、泡泡、小蛙等。