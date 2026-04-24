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▲隨鋒面逐漸往南移動，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）

鋒面逐漸通過及東北季風增強！隨鋒面逐漸往南移動，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨，警戒區域：臺中市、彰化縣、雲林縣持續時間：持續時間至11時29分警戒區域：澎湖縣持續時間：持續時間至11時25分氣象署預報指出，今（24）日鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；臺灣西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或局部雷雨；清晨中部以北地區並有局部短延時豪雨發生的機率。明(25)日東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。