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洛杉磯道奇隊今（24）日客場出戰舊金山巨人，雖然最終以3：0完封勝止敗，但過程一度充滿火藥味。4局上大谷翔平在得點圈有人時登場，巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb）突然對二壘跑者金慧成大吼，隨後大谷遭到三振。當球迷一頭霧水時，美國轉播席直言：「韋伯是在怒吼金慧成，他懷疑道奇正在偷暗號。」衝突發生在4局上半，當時道奇攻佔一、二壘，大谷翔平在2人出局後步入打擊區。正當比賽氣氛緊繃時，巨人投手韋伯突然退板，轉身向二壘跑者金慧成咆哮，並發出嚴厲警告。負責道奇轉播的《SportsNet LA》主播戴維斯（Joe Davis）隨即解釋：「韋伯正對著金慧成怒吼，他顯然懷疑對方在偷暗號。」隨後的比賽節奏明顯受到干擾，大谷翔平最終在該打席揮棒落空遭三振，無法為球隊建功。對於韋伯的暴怒，道奇傳奇球星兼球評哈許瑟（Orel Hershiser）則有不同看法。戴維斯先是表示：「觀察對手並傳達資訊是公平競爭、比賽的一部分，也是球員的一種技能。」哈許瑟也隨即點頭認同，強調這完全沒有問題，「毫無疑問，這就是比賽的一部分。」哈許瑟更從投手角度進一步分析，認為韋伯不應將憤怒發洩在對手身上，「如果投手覺得不舒服，應該想出一套更完美、讓對手無法破解的暗號系統，而不是對跑者咆哮。」他建議，捕手可以透過逆向配球、或在最後一刻才移動位置來干擾對手判斷，這才是投捕搭檔該解決的問題。