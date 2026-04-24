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▲「㵘光」經過市調及營運設備調整，5月1日正式轉型全自助式Buffet。（圖／取自㵘光臉書）

▲「㵘光」Buffet餐價一覽（圖／取自㵘光臉書）

「大師兄銷魂麵舖」推新品牌「銷魂麵舖PLUS」 升級為吃到飽

▲麻辣拌麵品牌「大師兄銷魂麵舖」推出全新概念店「銷魂麵舖PLUS」，主打288元起享有炸物、甜點吃到飽。（圖／翻攝大師兄銷魂麵舖臉書www.facebook.com/masterspicynoodle01/）

桃園「㵘光MÀN LIGHT」餐廳今年1月開幕，當時就被網友們封為「最美湖景餐廳」，並以「半自助式餐廳」為餐廳定位試營運幾個月之後，「㵘光MÀN LIGHT」宣告，將從5月1日起改為全自助式Buffet，餐價為下午茶每人399元+10%，午、晚餐599元+10%。「㵘光」因為位於桃園市八德區的大湳滯洪池旁，以「臨水而坐，向光而食」為理念，所以有「最美湖景餐廳」美譽。一開始業者規劃餐廳為半自助式Buffet，點用牛排、炸蝦、魚排等主餐，並享自助吧吃到飽。「㵘光」經過市調及營運設備調整，5月1日正式轉型全自助式Buffet，將增加地中海蔬食類沙拉、水果、甜點等，因此預計正餐期將供應8道沙拉、海鮮區、8道餐台熱食區、鹹甜湯品與麵包區等，實際供應菜色將依現場當日為準。至於餐費，最低為下午茶餐費每人只要399元，平假日午餐與晚餐則是599元，但是假日午、晚餐特別分有兩個餐期。以上餐價都需要加上10%服務費，另外，麻辣拌麵品牌「大師兄銷魂麵舖」推出全新概念店「銷魂麵舖PLUS」，並陸續插旗新莊宏匯廣場、台中漢神洲際購物廣場。原麻辣拌麵品牌「大師兄銷魂麵舖」主打銷魂麵、麻辣牛肉片、鴨血、牛筋牛肉麵等餐點，菜單以銷魂麻辣拌麵為主，包括麻辣牛肉麵、清燉牛肉湯等主餐，價位落於288元～368元，受到民眾歡迎。此次新店型「銷魂麵舖PLUS」，還加碼升級「甜點飲料自助吧吃到飽」，炸物、甜湯通通無限供應。